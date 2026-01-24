বিএনপির নির্বাচনী পথসভায় বক্তব্য দিচ্ছেন বাহার উদ্দিন। গতকাল বিকেলে লক্ষ্মীপুরের রায়পুর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে
জেলা

আমগোরে ভোট দাও, মামলাও খাইতা ন, হামলাও খাইতা ন: নির্বাচনী সভায় বিএনপি নেতা

প্রতিনিধিলক্ষ্মীপুর

‘আওয়ামী লীগের অনেক ভালো লোক আছে না, যারা চাঁদাবাজ না, সন্ত্রাস না, তাগো কাছে আপনারা ভোটেরল্লাই যাইবেন। যে ভাই, আমগোরে ভোট দাও, তোমরা মামলাও খাইতা ন, হামলাও খাইতা ন, এক ভাই হিসাবে চাইলাম। ধানের শীষে ভোট মারো, তোমরা তো আর জমাতে যাইতা ন।’

গত শুক্রবার বিকেলে লক্ষ্মীপুরের রায়পুর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে বিএনপির এক নির্বাচনী পথসভায় এ কথা বলেন দলের সাবেক এক নেতা। তাঁর নাম বাহার উদ্দিন। তিনি পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সভাপতি। তাঁর এ বক্তব্যের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

লক্ষ্মীপুর-২ (রায়পুর) আসনে বিএনপি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আবুল খায়ের ভূঁইয়া। একই আসনে জামায়াতে ইসলামীর হয়ে এস ইউ এম রুহুল আমিন ভূঁইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এ ছাড়া আরও পাঁচজন প্রার্থী রয়েছেন আসনটিতে।

স্থানীয় জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের অভিযোগ, নির্বাচনী প্রচারণায় এ ধরনের বক্তব্য অনাকাঙ্ক্ষিত। তাঁদের মতে, কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের মামলা-হামলার ভয়ভীতি বা প্রলোভনের ভাষায় ভোট চাওয়া গণতান্ত্রিক চর্চার পরিপন্থী।

জানতে চাইলে বাহার উদ্দিন বলেন, ‘আমরা বক্তব্যের একটি অংশবিশেষ ছড়িয়ে দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে। আমি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও রাজনৈতিক সম্প্রীতির কথাই বোঝাতে চেয়েছি।’

