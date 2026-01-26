চট্টগ্রামে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ ৩

চট্টগ্রামে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে তিনজন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর। আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে নগরের বাহির সিগন্যাল টেকপাড়া এলাকায় আজাদ কলোনিতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত তিনজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
স্থানীয় লোকজন জানান, আজ সকালে সিলিন্ডার বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে যান তাঁরা। এ ঘটনায় কয়েকজন আহত হয়েছেন। আহত তিনজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন নারী ও দুজন পুরুষ।
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ পুলিশ জানায়, আহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন পুরুষ ও এক নারীর মুখ আগুনে পুড়েছে। আরেকজনের হাত, পা, মুখসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ পুড়েছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহত ব্যক্তিরা হলেন কামরুল (২০), বাদশা (২৫) ও শাহানুর (২৫)। তাঁদের চমেকের বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে।
এদিকে এ ঘটনায় থানায় এখনো থানায় কোনো কিছু জানানো হয়নি বলে জানিয়েছেন চান্দগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নূর হোসেন মামুন। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক আলাউদ্দিন তালুকদার বলেন, আহত তিনজনকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। তাঁদের বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে।