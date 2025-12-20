সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা খেল ইজিবাইক, শিশুর মৃত্যু

কক্সবাজারের চকরিয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের গাছে ধাক্কা খাওয়ার পর উল্টে যায় একটি ইজিবাইক। এ সময় ইজিবাইকটিতে থাকা তানিয়া আকতার (১০) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। আহত হয়েছেন ওই শিশুর মা–বাবা। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে চকরিয়ার পূর্ব বড় ভেওলা ইউনিয়নের ঈদমনি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত তানিয়া চকরিয়া উপজেলার ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের রাস্তার মাথা এলাকার মনোহর আলমের মেয়ে।
স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গেছে, সড়কের উঁচু একটি অংশে ওঠার সময় ইজিবাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছে ধাক্কা খায়। এরপর এটি উল্টে যায়। এ সময় স্থানীয় বাসিন্দারা ইজিবাইকে থাকা শিশু তানিয়া ও তার মা–বাবাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তানিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন।
দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে পূর্ব বড় ভেওলা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হারুনর রশীদ প্রথম আলোকে বলেন, ইজিবাইকটি ইউনিয়ন পরিষদের দফাদারের জিম্মায় রাখা হয়েছে। ঘটনাটি চকরিয়া থানাকে অবহিত করা হয়েছে।