ফরিদপুরে দুই মহাসড়ক থেকে অবরোধ উঠল, কাল আবার অবরোধের ঘোষণা

১০ ঘণ্টার বেশি সময় পর ফরিদপুরের দুটি মহাসড়ক থেকে অবরোধ তুলে নিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। ফরিদপুর-৪ আসন থেকে ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে ফরিদপুর-২ আসনে যুক্ত করার প্রতিবাদে তাঁরা সড়ক অবরোধ করেছিলেন।
সন্ধ্যা পৌনে সাতটার দিকে বিক্ষোভকারীরা অবরোধ তুলে নিলেও আগামীকাল বুধবার সকাল থেকে আবার অবরোধের ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা।
এর আগে আজ মঙ্গলবার সকাল সোয়া আটটার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের হামিরদী ইউনিয়নের পুকুরিয়া ও মাধবপুর বাসস্ট্যান্ডে এবং ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের মুনসুরাবাদ বাসস্ট্যান্ড ও আলগী ইউনিয়নের সুয়াদী এলাকায় অবস্থান নেন বিক্ষোভকারীরা। এতে মহাসড়ক দুটিতে দীর্ঘ যানজট দেখা দেয়।
অবরোধ তুলে নেওয়ার সত্যতা নিশ্চিত করে ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রোকিবুজ্জামান জানান, রাত পৌনে সাতটার দিকে ওই দুটি মহাসড়কে যান চলাচল শুরু হয়েছে।
এর আগে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের দক্ষিণ পাশে সমবেত লোকজনের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিয়ে অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন আলগী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মো. সিদ্দিকুর রহমান। এ সময় তিনি বলেন, ‘জনগণ দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছেন। দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে আমরা অবরোধ প্রত্যাহার করছি।’
এ সময় আলগী ইউনিয়নের বিএনপির সমর্থক নান্টু মুন্সী বলেন, ‘আজ আমরা খালি পেটে সারা দিন অবরোধ করেছি। আগামীকাল খাবার নিয়ে এসে সকাল থেকে অবরোধ শুরু করব।’
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তবে চেয়ারম্যানের ঘোষণা তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থিত জনতা মেনে নেননি। তাঁরা অবরোধ সন্ধ্যার পর পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। একপর্যায়ে সন্ধ্যায় পৌনে সাতটার দিকে অবরোধকারীরা ধীরে ধীরে অবস্থান ছেড়ে চলে যান। এরপর যানবাহন চলাচল শুরু হয়।