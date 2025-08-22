চাঁদাবাজি ও ছিনতাইয়ের অভিযোগে সাবেক বৈষম্যবিরোধী নেতাসহ গ্রেপ্তার ২

লালমনিরহাটের পাটগ্রামে ছিনতাই ও চাঁদাবাজির মামলায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক গোলাম আজম (২৮) ও তাঁর সহযোগী শাহাদত হোসেনকে (২৮) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
গত বৃহস্পতিবার রাতে স্থানীয় স্বর্ণ ব্যবসায়ী শুভ শর্মা বাদী হয়ে পাঁচজনের বিরুদ্ধে পাটগ্রাম থানায় মামলা করার পর তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার গোলাম আজম ও শাহাদত হোসেনের বাড়ি পাটগ্রাম পৌরসভার কোটতলী গ্রামে।
মামলার এজাহারে বলা হয়, মামুন হোসেন নামের এক ব্যক্তি উপজেলার মধ্যবাজারের ইশা জুয়েলার্সের স্বত্বাধিকারী ইয়াছিন আলীর কাছ থেকে ২০-২৫ দিন আগে গয়না তৈরি করে নেন। ওই সময় মামুন কিছু টাকা বকেয়া রাখেন। ২ আগস্ট রাতে স্বর্ণ ব্যবসায়ী ইয়াছিন আলী ও শুভ শর্মা মামুনের বাড়ি থেকে বকেয়া টাকা নিয়ে ফেরার পথে আসামিরা তাঁদের পথরোধ করেন। এ সময় ইয়াছিন পালাতে সক্ষম হলেও শুভ শর্মাকে মারধর করে ছুরি দেখিয়ে তাঁর মোবাইল ও দোকানের চাবি ছিনিয়ে নেন আসামি শাহাদত হোসেন ও সাগর হোসেন। পরে মোবাইলের মাধ্যমে ই-ব্যাংকিং ব্যবহার করে শুভ শর্মার রূপালী ব্যাংক হিসাব থেকে প্রায় আড়াই লাখ টাকা বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়।
এজাহারে বলা হয়, ঘটনার পর শুভ শর্মা তাঁর ব্যাংক হিসাব থেকে টাকা উত্তোলনের চেষ্টা করলে বিষয়টি জানতে পারেন। পরে জানা যায়, চুরি হওয়া অর্থ বিভিন্ন ধাপে তিন আসামি জায়েদ বিন সাবিত, মতিউর রহমান ও গোলাম আজমের হাতে যায়।
পাটগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, দুজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।