লক্ষ্মীপুর জেলার মানচিত্র
নৌকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের তিন দিন পর দগ্ধ জেলের মৃত্যু

প্রতিনিধিলক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলায় নৌকায় রান্নার সময় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে অগ্নিদগ্ধ আমজাদ হোসেন (৪০) মারা গেছে। ঘটনার তিন দিন পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল শনিবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলার চর কাছিয়া এলাকার সৈয়দ আহমদের ছেলে।

গত বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে রামগতি উপজেলার মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের পাশে মেঘনা নদীতে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল। এতে আমজাদসহ চারজন অগ্নিদগ্ধ হন। অগ্নিদগ্ধ আরও একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। তাঁর নাম ফারুক হাওলাদার (৪০)। তিনি শরীয়তপুর জেলার বাদশা হাওলাদারের ছেলে। তাঁর শরীরের প্রায় ৫০ শতাংশ পুড়েছে। এ ছাড়া আহত জেলে আবদুল গনি (৫০) ও আবুল খায়েরকে (৩০) প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

আমজাদের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন রামগতি বড়খেরী নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সফিকুল ইসলাম। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, চিকিৎসাধীন অবস্থায় দগ্ধ জেলে আমজাদ হোসেনের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকার শাহবাগ থানা-পুলিশ তাঁদের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে।

