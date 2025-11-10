উখিয়ার বিপণিকেন্দ্রে অগ্নিকাণ্ড, ব্যবসায়ীর মৃত্যু

কক্সবাজারে উখিয়ায় বিপণিকেন্দ্রে (মার্কেট) আগুন লেগে এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। নিহত ব্যবসায়ীর নাম মোহাম্মদ আলী (৫৭)। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার মির্জাখিল গ্রামে। আগুনে দোতলা মার্কেটের বেশ কিছু দোকান পুড়ে যায়। এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন।
প্রত্যক্ষদর্শী ও ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উপজেলা সদরের কৃষি ব্যাংক লাগোয়া দ্বিতল একরাম মার্কেটে আজ সোমবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে আগুনের সূত্রপাত হয়। ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট সন্ধ্যা পৌনে ছয়টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে বেশ কিছু দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পুড়ে যায়। আগুনে পুড়ে নিহত ব্যবসায়ীর জাজিমের (ম্যাট্রেস) দোকান ছিল। উখিয়া কাঁচাবাজারের প্রবেশমুখের গলিতে অবস্থিত তাঁর দোকানটি আগুনে পুরোপুরি পুড়ে যায়। তাঁর লাশ উদ্ধার করে উখিয়া সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে উখিয়া ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের স্টেশন কর্মকর্তা ডলার ত্রিপুরা বলেন, আজ বেলা সাড়ে তিনটার দিকে উখিয়া সদরের দক্ষিণ স্টেশনে একরাম মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের এ ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যা পৌনে ছয়টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। ততক্ষণে বেশ কিছু দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট কাজ করেছে। আগুনের সূত্রপাত এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।
স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, সম্ভবত বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের মাধ্যমে একরাম মার্কেটে আগুন লাগে। বাতাসে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় আশপাশের বেশ কিছু দোকান ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে গেছে। বিকেল পৌনে চারটার দিকে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পরে উখিয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পে থাকা দুটি এবং কক্সবাজার স্টেশন থেকে একটিসহ আরও তিনটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজে যোগ দেয়।
উখিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মো. সাজেদুল ইমরান বলেন, আগুনে দগ্ধ হয়ে মোহাম্মদ আলী নামের এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। নিহত মোহাম্মদ আলীর মরদেহ উখিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রাখা হয়েছে। অগ্নিদগ্ধ আরও কয়েকজন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।