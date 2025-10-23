চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে ইটের আঘাতে গৃহবধূর মৃত্যু

চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে প্রতিবেশীর ইটের আঘাতে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার কাথরিয়া ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করেছে পুলিশ।
নিহত গৃহবধূ রিপু আক্তার (৩০) বাঁশখালী পৌরসভার লস্কর পাড়া এলাকার নুর মোহাম্মদ মিয়ার স্ত্রী। তিনি বাবার বাড়িতে বেড়াতে এসে প্রতিবেশীর হামলার শিকার হন। নিহত গৃহবধূর স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, রিপু আক্তার গত মঙ্গলবার তাঁর বাবার বাড়িতে বেড়াতে যান। আজ সকালে রিপুর পরিবারের সঙ্গে জমির বিরোধ নিয়ে প্রতিবেশী ফরিদ আহমদ ও তাঁর ছেলে শহিদ উল্লাহর কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে প্রতিবেশীরা রিপুর মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করেন। গুরুতর আহত রিপু আক্তারকে উদ্ধার করে বাঁশখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
বাঁশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম চমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।