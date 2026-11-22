প্রায় ১৫ দিন আগে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন মোহাম্মদ ইসমাইল (৪৫)। চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। ধীরে ধীরে সুস্থও হয়ে উঠছিলেন। পরিবারের সদস্যরাও ভেবেছিলেন, বিপদ কেটে গেছে।
কিন্তু গতকাল শনিবার বেলা দুইটার দিকে হঠাৎ তাঁর পেটে ব্যথা শুরু হয়। দ্রুত নেওয়া হয় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সন্ধ্যায় সেখানে স্ট্রোক করেন বলে জানিয়েছেন স্বজনেরা। এর কিছুক্ষণ পরই মারা যান তিনি। দুপুরে পেটব্যথা শুরু হওয়ার সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ।
মোহাম্মদ ইসমাইল চট্টগ্রাম নগরের আন্দরকিল্লা এলাকায় ছোট একটি পানের দোকান চালাতেন। গ্রামের বাড়ি বোয়ালখালী উপজেলায়। স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে ছিল তাঁর সংসার। সংসারের অভাব ঘোচাতে এক বছর আগে ছেলে মোহাম্মদ আশরাফকে (২৪) কাতারে পাঠিয়েছিলেন। বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আজ রোববার সকালে দেশে ফিরেছেন সেই ছেলে। এরপর অংশ নিয়েছেন বাবার জানাজায়।
আজ প্রথম আলোর সঙ্গে কথা হয় ইসমাইলের স্বজন মোহাম্মদ রবিউল হোসেনের সঙ্গে। তিনি জানান, প্রায় ১৫ দিন আগে ইসমাইলের জ্বর আসে। চিকিৎসকের পরামর্শে রক্ত পরীক্ষা করালে ডেঙ্গু শনাক্ত হয়। এরপর চিকিৎসা শুরু হয়। একপর্যায়ে অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। স্বাভাবিক জীবনে ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন।
ইসমাইলের সংসারে স্ত্রী শাহনাজ পারভীন, ছেলে আশরাফ (২৪) ও মেয়ে ফাবিহা (১৬)। মেয়েটি পড়াশোনা করছে; আর বড় ছেলে আশরাফ এক বছর ধরে কাতারে থাকেন।
স্বজনেরা জানান, ছোট একটি দোকানের আয় দিয়ে সংসার চালাতেন ইসমাইল। আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। তাই সংসারে সচ্ছলতা ফেরানোর আশায় ছেলেকে বিদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়; কিন্তু বিদেশ যাওয়ার খরচ জোগাড় করাও সহজ ছিল না। আশরাফের মামাদের সহযোগিতায় ধারদেনা করে তাঁকে কাতারে পাঠানো হয়।
কাতারে প্রথমে একটি দোকানে কাজ নেন আশরাফ। পরে বৈদ্যুতিক সামগ্রীর দোকানে কাজ শুরু করেন। তবে বিদেশে যাওয়ার জন্য করা ঋণ এখনো পুরোপুরি পরিশোধ হয়নি। ধীরে ধীরে ঋণ শোধ করে সংসারের অবস্থার উন্নতি করার চেষ্টা চলছিল।
এর মধ্যেই গতকাল বাবার মৃত্যুসংবাদ পান আশরাফ। খবর পেয়ে দেশে ফেরেন তিনি। আজ সকালে পৌঁছান বাড়িতে। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে ইসমাইলকে দাফন করা হয়।
সংসারের অভাব ঘোচানোর স্বপ্ন নিয়ে বিদেশে গিয়েছিলেন আশরাফ। সেই স্বপ্ন পূরণের আগেই বাবাকে হারাতে হলো তাঁকে। দেশে ফিরে বাবার সঙ্গে আর কথা বলা হলো না। অংশ নিতে হলো তাঁর শেষবিদায়ে।
ইসমাইলের মৃত্যুতে সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন স্ত্রী শাহনাজ পারভীন। স্বজনদের ভাষ্য, হঠাৎ স্বামীকে হারিয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন তিনি। রবিউল হোসেন বলেন, শাহনাজের আগে থেকে বড় কোনো শারীরিক অসুস্থতা ছিল না; কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর মানসিক অবস্থা ভালো নেই।
স্বামীর মৃত্যুর পর দুই সন্তানকে নিয়ে শাহনাজের সংসার কীভাবে চলবে, সেই অনিশ্চয়তাও তৈরি হয়েছে। ছেলে আশরাফ কাতারে কাজ করেন; কিন্তু তাঁর আয়ের একটি অংশ এখনো বিদেশে যাওয়ার জন্য করা ঋণ পরিশোধে ব্যয় হচ্ছে। অন্যদিকে ইসমাইলের ছোট দোকান থেকে যে আয় হতো, সেটিও বন্ধ হয়ে গেছে।
রবিউল হোসেন জানান, পরিবারের আর্থিক অবস্থা আগে থেকেই ভালো ছিল না। আশরাফ বিদেশে গিয়ে ধীরে ধীরে সংসারের হাল ধরার চেষ্টা করছিলেন। এর মধ্যেই ইসমাইলের মৃত্যুতে পরিবারটি আরও বিপাকে পড়েছে।