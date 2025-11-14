গাজীপুরে গভীর রাতে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে দুর্বৃত্তদের অগ্নিসংযোগ

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার বক্তারপুর এলাকায় পার্ক করা একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত আড়াইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এতে কেউ হতাহত হননি। তবে বাসের সব আসন পুড়ে গেছে।
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানান, উপজেলার বক্তারপুর এলাকার সমাহার কারখানার পাশেই ইতিহাস পরিবহনের বাসগুলো পার্ক করে রাখা হয়। এখান থেকেই প্রতিদিন বাসগুলো চন্দ্রা হয়ে মিরপুর রুটে চলাচল করে। গতকাল দিনে চলাচল শেষে রাত প্রায় ১০টার দিকে বাসটি সেখানে পার্ক করে রাখা হয়। গভীর রাতে দুটি মোটরসাইকেলে চারজন যুবক এসে বাসে উঠে আসনে আগুন ধরিয়ে দিয়ে দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আগুন দেখে আশপাশের লোকজন দৌড়ে এসে নেভানোর চেষ্টা করেন। ফায়ার সার্ভিস পৌঁছানোর আগেই তাঁরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। বাসে কেউ না থাকায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
ইতিহাস পরিবহনের কর্মী মনির হোসেন বলেন, তিনি রাতে অন্য একটি বাসে শুয়ে ছিলেন। তিনি দেখেন দুটি মোটরসাইকেল এসে বাসস্ট্যান্ডের পাশে দাঁড়ায়। হঠাৎ চারজন একটি বাসের মধ্যে আগুন দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়।
কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা ইফতেখার রায়হান চৌধুরী বলেন, ‘আমরা যাওয়ার আগেই স্থানীয় লোকজন আগুন নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেন। আগুনে বাসের আসনগুলো পুড়ে গেছে।’
কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল মান্নান বলেন, বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনাটি তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।