অটোরিকশার ধাক্কায় বাঁ পায়ে আঘাত পেলেন এনসিপি নেতা হান্নান মাসউদ

নোয়াখালীতে নির্বাচনী জনসংযোগ করার সময় ব্যাটারিচালিত একটি অটোরিকশার ধাক্কায় আহত হয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সমন্বয়ক ও নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনে দলটির প্রার্থী আবদুল হান্নান মাসউদ। গতকাল রোববার সকাল আটটার দিকে হাতিয়ার ওছখালি পুরাতন বাজারে এ ঘটনা ঘটে। এরপর তিনি তাৎক্ষণিক উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিয়েছেন।
জানতে চাইলে হান্নান মাসউদ বলেন, পুরাতন বাজারে জনসংযোগের সময় হঠাৎ একটি অটোরিকশা তাঁকে ধাক্কা দেয়। তাঁর বাঁ পায়ের ওপর চাপা দিয়ে চলে যায় অটোরিকশাটি। তিনি এর পরপরই পায়ের এক্স-রে করেছেন। পায়ে ব্যথা থাকলেও গুরুতর কোনো সমস্যা ধরা পড়েনি। তিনি জনসংযোগ অব্যাহত রেখেছেন।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও হাতিয়া উপজেলা যুবশক্তির আহ্বায়ক মো. ইউসুফ রেজা প্রথম আলোকে বলেন, পেছন থেকে এসে অটোরিকশাটি হান্নান মাসউদের পায়ের ওপর দিয়ে চলে যায়। অটোরিকশার চালক কম বয়সী। বেখেয়ালে অটোরিকশা চালানোর কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।
হাতিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল আলম প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনাটি বড় কিছু নয়। সড়কের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় চলন্ত একটি অটোরিকশার চাকা হান্নান মাসউদের বাঁ পায়ের পাতার ওপর দিয়ে চলে গেছে। এতে পায়ের পাতায় তিনি আঘাত পেয়েছেন।