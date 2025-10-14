সাভারে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে ২৫ লাখ টাকা লুটের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৯

ঢাকার সাভারে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে অস্ত্রের মুখে তৈরি পোশাক কারখানার তিন কর্মকর্তাকে জিম্মি করে ২৫ লাখ টাকা ও কয়েকটি ব্যাংকের পে-অর্ডার লুটের ঘটনায় জড়িত অভিযোগে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা জেলা (উত্তর) গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান ডিবির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম খান।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন পাবনার চাটমোহরের শহিদুল ইসলাম (৪২), শেরপুরের শ্রীবরদীর সুমন মিয়া (৬৫), পটুয়াখালীর মির্জাপুর সিদ্দিকুর রহমান (৪৮), মৌলভীবাজারের রাজনগরের আফজাল হোসেন (৪২), ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গার মামুন আহম্মেদ (৫২), মাগুরা সদরের মেহেদী হাসান (২৭), সাতক্ষীরার দেবহাটার শামীম আহম্মেদ (৩২), পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ার মো. শাহাদাত (৬০) ও শরীয়তপুরের সখীপুরের ফরহাদ হোসেন (৩৭)।
গত রোববার গ্রেপ্তারের সময় তাঁদের কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া একটি মাইক্রোবাস, ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত খেলনা পিস্তল, পিস্তলের কভার, র্যাবের তিনটি ভুয়া জ্যাকেট, ওয়াকি–টকি, হাতকড়া, ইলেকট্রিক শক মেশিন, ওয়েট মেশিন, তিনটি পকেট রাউটার, লাঠি ও ১০টি সিম কার্ড জব্দ করা হয়।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২৫ সেপ্টেম্বর সাভারের ফুলবাড়িয়ার ডেলিকেট গার্মেন্টস লিমিটেডের তিন কর্মকর্তা জমি রেজিস্ট্রির জন্য ২৫ লাখ টাকা ও ৩ কোটি ২৫ লাখ টাকার ৭টি পে-অর্ডার নিয়ে প্রাইভেটকারে তেজগাঁও রেজিস্ট্রি অফিসের উদ্দেশে রওনা দেন। পথে ভাঙা ব্রিজ এলাকায় ডিবি পুলিশের পোশাক পরা অবস্থায় পাঁচ-ছয়জন মাইক্রোবাস নিয়ে তাদের গতি রোধ করেন। নিজেদের ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে ওই তিন কর্মকর্তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে মারধর করে টাকা ও পে-অর্ডার ছিনিয়ে নেন তাঁরা। পরে দুজনকে ধামরাইয়ে এবং একজনকে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে ফেলে যায়। পরের দিন ২৬ সেপ্টেম্বর গার্মেন্টসের এক কর্মকর্তা অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে সাভার মডেল থানায় মামলা করেন।
সংবাদ সম্মেলনে জাহিদুল ইসলাম জানান, ওই ঘটনায় পর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত রোববার বিকেলে সাভারের ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে ওই ডাকাত দলের সাত সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই সময় তাঁরা ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছিল। পরে তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রাজধানীর কাকরাইল এলাকায় অভিযান চালিয়ে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা আছে। আজ মঙ্গলবার তাঁদের সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।