আদালতে যাওয়ার পথে বাসের ধাক্কায় আইনজীবী নিহত

কুষ্টিয়ায় যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে অটোরিকশার সংঘর্ষে এক নারী আইনজীবী নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন চালক। আজ মঙ্গলবারর সকাল নয়টার দিকে শহরের উপজেলা সড়ক মোড়ে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত নারীর নাম দাবোরা খানম (২৯)। তিনি কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য ও শহরের রক্সিগলি এলাকার রিয়াজুল সালেহীনের স্ত্রী।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই অটোরিকশায় করে আদালতের দিকে যাচ্ছিলেন দাবোরা। উপজেলা সড়ক মোড়ে পৌঁছালে এটির পেছনে ধাক্কা দেয় শ্যামলী পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস। এতে গুরুতর আহত হন দাবোরা খানম ও চালক খাইরুল ইসলাম। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের কয়েকজন তাঁদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে দাবোরাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। এ ঘটনায় বাসচালকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন তাঁর সহকর্মীরা।
হাসপাতালটির আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) হোসেন ইমাম জানান, সেখানে নেওয়ার আগে ওই আইনজীবীর মৃত্যু হয়েছিল। আহত চালককে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
নিহতের স্বজন জুলকার নাইন জানান, দাবোরা প্রতিদিনের মতো আদালতে যাচ্ছিলেন। ৬ থেকে ৭ মাস আগে তাঁর বিয়ে হয়।
এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে জানান কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোশাররফ হোসেন।