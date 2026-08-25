ফুলবাড়ী চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে বিরামপুরে প্রচারযাত্রা ও সমাবেশ

গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকটের জনবান্ধব সমাধান, ফুলবাড়ী চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন, জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের বেসরকারীকরণ বন্ধ এবং মার্কিন চুক্তি বাতিলের দাবিতে দিনাজপুরের বিরামপুরে প্রচারযাত্রা ও সমাবেশ হয়েছে।
মঙ্গলবার বিকেলে বিরামপুর পৌরসভার ঢাকা মোড়ে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির উদ্যোগে ঢাকা থেকে ফুলবাড়ী প্রচারযাত্রার কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে গান ও বক্তব্যের পাশাপাশি পথচারী ও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়।
সমাবেশে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির সদস্য মাহতাব উদ্দীন বলেন, ভারতের আগ্রাসন মানে সীমান্ত হত্যা বন্ধ, আদানি চুক্তি বাতিল, তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত ও রামপালের চুক্তি বাতিলের মতো দাবিগুলো গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রস্তাবিত চুক্তিতে এমন কিছু নেই, যা ভারতের আধিপত্য বন্ধ করতে পারে। বরং এর মাধ্যমে মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, কোনো আধিপত্যবাদী দেশের আধিপত্য বাংলাদেশের জনগণ মেনে নেবে না।
ফুলবাড়ীতে পুনরায় উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা খনন নিয়ে সরকারের এক মন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনা করেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞ মাহবুব সুমন। তিনি বলেন, এই চুক্তি ফুলবাড়ীর জনগণের জন্য লাভজনক কিছু বয়ে আনবে না। কয়লানির্ভর বিদ্যুতের ব্যবহার থেকে সরে এসে নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ অন্যান্য বিদ্যুৎ উৎসের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংকট দূর করতে হবে।
সমাবেশে জানানো হয়, বুধবার ফুলবাড়ী গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে শহীদ তরিকুল, সালেকীন ও আমিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর মধ্য দিয়ে কর্মসূচির আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে। এ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে প্রচারযাত্রা শেষ হবে।
সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তাজুল ইসলাম, বগুড়া জেলা প্রতিনিধি আমিনুল ফরিদ, গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির সদস্য হারুন উর রশীদ ও মাহতাব উদ্দিন আহমেদ, জ্বালানি বিশেষজ্ঞ মাহবুব সুমন, বাংলাদেশ সাম্যবাদী আন্দোলনের দিনাজপুর প্রতিনিধি মনির হোসেন, উত্তরবঙ্গ কৃষক মঞ্চের নেতা শাহনেওয়াজ ফিরোজ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের রাজনৈতিক কর্মী সুমাইয়া শাহীন, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি তামজীদ হায়দার, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) সহসভাপতি শুভাশিস চাকমা, বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মোশাররফ হোসেন, ঢাকা মহানগর সম্পাদক ইকবাল কবীর প্রমুখ।