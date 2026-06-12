বৃহত্তর যশোরের মুজিব বাহিনীর প্রধান মুক্তিযোদ্ধা আলী হোসেন মারা গেছেন

মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও একাত্তরে বৃহত্তর যশোর অঞ্চলের মুজিব বাহিনীর প্রধান মুক্তিযোদ্ধা আলী হোসেন (মনি) মারা গেছেন। আজ শুক্রবার ভোর সাড়ে ছয়টার দিকে যশোর জেনারেল হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।
পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত ১২ মে যশোর শহরের রেলবাজার এলাকার নিজ বাসভবনে অসুস্থ হয়ে পড়েন আলী হোসেন। পরে তাঁকে যশোর জেনারেল হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করা হয়। দুই দিন পর উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে যশোরে ফিরিয়ে আনা হয়। তবে আবার অসুস্থ হয়ে পড়লে গত সোমবার তাঁকে আবার যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
বৃহত্তর যশোরের মুজিব বাহিনীর উপপ্রধান মুক্তিযোদ্ধা রবিউল আলম বলেন, আলী হোসেন শুধু একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না, তিনি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সময়ের একজন সাক্ষী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
পরিবারের সদস্যরা জানান, আলী হোসেনের স্ত্রী ও একমাত্র ছেলে রাজেন আলী আগেই মারা গেছেন। তাঁর একমাত্র মেয়ে, কানাডাপ্রবাসী ফারজানা আলী, দেশে এসে বাবার চিকিৎসার দেখভাল করছিলেন। আজ আসরের নামাজের পর যশোর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। পরে সদর উপজেলার কাজীপুর গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে।
সকালে মৃত্যুর পর আলী হোসেনের মরদেহ নিজ বাসভবনে নেওয়া হয়। সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতা–কর্মীরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।
মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ ও স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সূত্রে জানা গেছে, আলী হোসেন ষাটের দশকে তৎকালীন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহসভাপতি ছিলেন। ছয় দফা আন্দোলন ও ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকেই ভারতে গিয়ে দেরাদুনে প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে বৃহত্তর যশোর অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন।
স্বাধীনতার পর আলী হোসেন জাসদ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন এবং জেলা জাসদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। পরে দলীয় বিভক্তির পর জাসদের (ইনু) জেলা সভাপতি হন। ১৯৯৭ সালে জাসদ পুনরায় একীভূত হলে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। দলীয় কোনো পদে না থাকলেও বিভিন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে সক্রিয়ভাবে প্রচারণা চালিয়েছেন।
আলী হোসেন ১৯৪৫ সালের ১৭ জানুয়ারি যশোর সদর উপজেলার রামনগর ইউনিয়নের কাজীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যশোর মুসলিম একাডেমি থেকে এসএসসি, সরকারি মাইকেল মধুসূদন কলেজ থেকে এইচএসসি এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।