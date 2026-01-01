সাভারে মাদক কারবারি বাবা-মা ও ছেলে গ্রেপ্তার, ৫৪০০ ইয়াবা বড়ি জব্দ

ঢাকার অদূরে সাভারে অভিযান চালিয়ে তিন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। বৃহস্পতিবার সকালে সাভারের হেমায়েতপুরের হারুরিয়া গ্রাম থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে অধিদপ্তরের উত্তরা সার্কেলের একটি দল।
গ্রেপ্তার তিনজন হলেন হেমায়েতপুরের হারুরিয়া গ্রামের মকবুল আহমেদ (২৯), তাঁর বাবা মো. আবু বকর সিদ্দিক (৬৮) ও মা শাহনাজ (৫২)। অভিযানে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ইয়াবা বড়ি জব্দ করা হয়।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, অধিদপ্তরের পরিদর্শক (উত্তরা সার্কেল) দেওয়ান মোহাম্মদ জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার সকালে হেমায়েতপুরের হারুরিয়া গ্রামে অভিযান চালানো হয়। এ সময় তাঁরা মাদক কারবারি মকবুল আহমেদ, মো. আবু বকর সিদ্দিক ও শাহনাজকে আটক করেন। পরে তাঁদের বসতবাড়ি থেকে ৫ হাজার ৪০০টি ইয়াবা বড়ি, মাদক বিক্রির ৩ লাখ ৮৪ হাজার ৭০০ টাকা, মাদক ব্যবসায় ব্যবহৃত তিনটি মুঠোফোন ও একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।
দেওয়ান মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, মকবুল আহমেদসহ তাঁর বাবা-মা মাদক কেনাবেচার সঙ্গে জড়িত। মকবুলের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একাধিক মামলা আছে। তাঁদের তিনজনের বিরুদ্ধে সাভার মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।