মাদারীপুরে পৃথক স্থানে দুই ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে জখম

মাদারীপুরের শিবচরে দুই ইট ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল সোমবার রাত ও আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার মাদবরচর হাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিরা হলেন নুর ইসলাম উকিল (২৮) ও ফরিদ উকিল (৩৬)।
নুর ইসলাম মাদবরচর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের খাড়াকান্দি গ্রামের তোতা মিয়া উকিলের ছেলে। ফরিদ উকিল একই এলাকার বাচ্চু উকিলের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত ১১টার দিকে ব্যবসায়িক কাজ শেষে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন নুর ইসলাম। মাদবরচর হাট এলাকায় পৌঁছালে কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাঁর গতিরোধ করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করে। অন্যদিকে আজ সকালে মাদবরচর ক্লাব এলাকায় একা পেয়ে দুর্বৃত্তরা ফরিদ উকিলের ওপর হামলা চালায়। তাঁর চিৎকারে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে গেলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন দুজনকে উদ্ধার করে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। গুরুতর আহত ফরিদ উকিলকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পূর্বশত্রুতার জেরে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা ভুক্তভোগী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের।
শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক রাশেদুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, আহত দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল ইসলাম বলেন, পরপর দুটি হামলার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।