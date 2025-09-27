জেলা

জামালপুরে ব্যক্তিগত কার্যালয় থেকে সাংবাদিকের লাশ উদ্ধার

প্রতিনিধি জামালপুর
ওসমান হারুনী
জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলায় নিজ বাড়ির ব্যক্তিগত অফিস থেকে এক সাংবাদিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার ভাটিপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত ওসমান হারুনী (৪৩) মোহনা টিভির জেলা প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও দুটি ছেলে সন্তান রয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সাংবাদিকদের বরাতে জানা যায়, আজ শনিবার দুপুরে নিজ বাড়ির ব্যক্তিগত অফিসে তাঁর লাশ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। পরে লাশ উদ্ধার করে ইসলামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পরিবারের সদস্যরা পরে লাশ বাড়িতে নিয়ে আসেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

ইসলামপুর উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. মোরাদুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, আর্থিক সংকট ও শারীরিক অসুস্থতার কারণেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

ইসলামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান জানান, সুরতহাল প্রতিবেদনে শরীরের কোথাও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। গলায় দড়ির দাগ রয়েছে এবং প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, তিনি আত্মহত্যা করেছেন। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশের ময়নাতদন্ত করা হয়নি। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হবে এবং আত্মহত্যার সঠিক কারণ খুঁজে বের করা হবে।

