রাজশাহী মেডিকেলে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে শিশুসহ দুজনের মৃত্যু

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে শিশুসহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে সাবিহা (পাঁচ বছর ছয় মাস) গতকাল বৃহস্পতিবার রাত নয়টার দিকে এবং মো. মিথু (৩০) আজ শুক্রবার ভোর সাড়ে চারটার দিকে মারা যান।
আজ শুক্রবার দুপুরে হাসপাতাল থেকে ডেঙ্গুবিষয়ক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। সাবিহার বাড়ি নওগাঁ জেলায় আর মিথুর বাড়ি রাজশাহীর বাগমারা উপজেলায়।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, সাবিহাকে ৬ নভেম্বর ভোরে রাজশাহী মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। সে জ্বর ও কাশিতে ভুগছিল। তার পরিস্থিতি ধীরে ধীরে অবনতির দিকে যেতে থাকলে তাকে পেডিয়াট্রিক আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল রাতে সে মারা যায়। এদিকে মিথুকে গতকাল রাত ১২টার দিকে হাসপাতালে আনা হয়। তিনি পাঁচ দিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন। ভর্তির কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিনি মারা যান। মারা যাওয়া দুজনের ভ্রমণের ইতিহাস ছিল না।
এর আগে গত বুধবার হাসপাতালে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়ে ১০ মাসের শিশুর মৃত্যু হয়। এ বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন ১ হাজার ৪০৫ জন, চিকিৎসা নিয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন ১ হাজার ৩৪৭ জন, মারা গেছেন ১৭ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ভর্তি হয়েছেন ১৬ জন।
হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ইনচার্জ চিকিৎসক শংকর কে বিশ্বাস বলেন, ডেঙ্গু রোগকে অনেক সময় অবহেলা করা হয়। অনেকের জ্বর হলে ফার্মেসি থেকে ওষুধ নেন, কোনো পরীক্ষা করান না। পরে পরিস্থিতি যখন অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে, তখন হাসপাতালে আনা হয়। তখন আর ওই রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। গতকাল যাঁরা মারা গেছেন, তাঁরাও তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা নেননি।