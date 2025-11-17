প্রবাসী স্বামীকে গ্রেপ্তারের ‘এআই ভিডিও’, স্ত্রীর কাছ থেকে হাতিয়ে নেওয়া হলো টাকা

রাজশাহীর বাগমারায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) মাধ্যমে তৈরি ভিডিও পাঠিয়ে এক প্রবাসীর স্ত্রীর কাছ থেকে ৫৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে গতকাল রোববার রাতে বাগমারা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন ওই গৃহবধূ।
ওই গৃহবধূর নাম স্বপ্না খাতুন। তিনি উপজেলার চানপাড়া গ্রামের হাফিজুর রহমানের স্ত্রী। হাফিজুর সৌদি আরবে কাজ করেন।
পুলিশ ও অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সকালে ইমো অ্যাপে হাফিজুরের নম্বর থেকে তাঁর স্ত্রী স্বপ্নার কাছে ভিডিও কল আসে। কলটি রিসিভ করতেই অপর প্রান্ত থেকে স্বপ্নাকে একটি ভিডিও দেখানো হয়। এতে দেখানো হয়, হাফিজুরের হাতে হ্যান্ডকাপ আর ওই অবস্থায় তিনি কান্নাকাটি করছেন। একপর্যায়ে স্বপ্নাকে জানানো হয়, তাঁর স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে সৌদি পুলিশ। তাঁকে ছাড়াতে হলে এক্ষুনি ৫৫ হাজার টাকা পাঠাতে হবে; তা না হলে হাফিজুরকে কারাগারে পাঠানো হবে। পরে তাঁকে একটি মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধাযুক্ত নম্বর দেওয়া হয়।
স্বজনদের পরামর্শে টাকা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন স্বপ্না। দুই দফায় তিনি ওই নম্বরে ৫৫ হাজার টাকা পাঠান। এরপর দুপুরের দিকে ওই নম্বরে যোগাযোগ করেন তিনি। নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায়। এতে সন্দেহ হলে হাফিজুরের মুঠোফোন নম্বরে স্বপ্না সরাসরি কল দেন। বিস্তারিত জানালে হাফিজুর ধারণা করেন, কেউ তাঁর ইমো নম্বরটি হ্যাক করে প্রতারণার মাধ্যমে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।
স্বপ্না খাতুন বলেন, হাফিজুর ইমো অ্যাপ ব্যবহার করে নিয়মিত তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। ওই নম্বর থেকেই গতকাল তাঁর সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। এ জন্য তিনি সহজে বিশ্বাস করেছেন। তাঁকে যে ভিডিও দেখানো হয়েছে, তা তাঁর স্বামীরই বলে মনে হয়েছে।
হাফিজুরের ভাষ্য, হ্যাকাররা বাংলাদেশ থেকেই এ কাজ করেছে। তিনি সৌদি আরবে ভালো আছেন।
জিডির তথ্য নিশ্চিত করেছেন বাগমারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, সম্ভবত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) মাধ্যমে ভিডিওটি তৈরি করে ওই গৃহবধূকে দেখিয়ে প্রতারক টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। ওই প্রতারক চক্রের খোঁজ বের করার চেষ্টা চলছে।