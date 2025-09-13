ছাত্রলীগের ৩০ সেকেন্ডের ঝটিকা মিছিল, গ্রেপ্তার ৪

চট্টগ্রাম নগরের হামজারবাগ এলাকায় ঝটিকা মিছিল করেছে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগ। পরে মিছিলে অংশ নেওয়া চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার সকাল পৌনে ৮টায় এই মিছিল বের করে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগ।
নগরের পাঁচলাইশ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. নুরুল আবছার প্রথম আলোকে বলেন, নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা হামজারবাগের সঙ্গীতা সিনেমা হল এলাকায় ঝটিকা মিছিল করেন। মিছিলের স্থায়িত্ব ছিল ৩০ থেকে ৪০ সেকেন্ড। এতে ১৫ থেকে ১৭ জন অংশ নিয়েছেন। স্থানীয় লোকজন পুলিশকে মিছিলের খবর দেন। পুলিশ স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের বিরুদ্ধে পাঁচলাইশ থানায় মামলা হয়েছে। অন্যদেরও গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।
পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার হওয়া চারজন হলেন কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার আবু মুসা (৩০) ও চকরিয়া উপজেলার শাকিব আলম (২০), চট্টগ্রাম নগরের পাঁচলাইশ থানার রায়হান উদ্দিন (৪৫) ও চাঁদপুরের শাহরাস্তি থানার মো. আরিফ (২৮)। আরিফ চট্টগ্রাম নগরের খতিবের হাট এলাকায় বসবাস করেন।