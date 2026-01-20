ভোটের ফল নিয়ে আইনি লড়াই, চার বছর পর শপথ নিলেন ইউপি সদস্য

ভোটের ফলাফল নিয়ে দীর্ঘ আইনি লড়াই শেষে অবশেষে জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার তিলকপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন আবদুস সবুর। আদালতের নির্দেশে আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফারজানা জান্নাত তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। এ সময় ইউপির অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
আবদুস সবুরের দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে ২০২১ সালের ওই নির্বাচনে ভোট গণনা নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ নতুন করে আলোচনায় এসেছে। শপথ শেষে তিনি সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।
২০২১ সালের ১১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত তিলকপুর ইউপি নির্বাচনে ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্যপদে আবদুস সবুর (তালা প্রতীক) ও মারুফ হাসান (ফুটবল প্রতীক) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ভোট গ্রহণ শেষে ভোটকেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট প্রিসাইডিং কর্মকর্তা মারুফ হাসানকে এক ভোটে বিজয়ী ঘোষণা করেন। পরে এই ফলাফল নিয়ে আপত্তি তোলেন আবদুস সবুর।
পাঁচ দফা পুনর্গণনার পরও আবদুস সবুরকে এক ভোটে পরাজিত দেখানো হয়। এরপর মারুফ হাসান শপথ নিয়ে ইউপি সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ভোটের ফলাফল নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে আবদুস সবুর ২০২১ সালের ১৫ ডিসেম্বর জয়পুরহাট জজ আদালতের নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে মামলা করেন।
দীর্ঘ শুনানি শেষে ২০২৪ সালের ১৫ অক্টোবর জেলা নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল (ইউনিয়ন পরিষদ) আদালতের বিচারক ইফতেখার শাহরিয়ার ভোট পুনর্গণনার আদেশ দেন। আদালতে প্রকাশ্যে পুনর্গণনায় তালা প্রতীকে আবদুস সবুর ১ হাজার ১১৪ ভোট পান এবং ফুটবল প্রতীকে মারুফ হাসান ১ হাজার ১১১ ভোট পান। এতে তিন ভোটের ব্যবধানে আবদুস সবুর পিন্টুকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। আদালতের রায়ের পর নির্বাচন কমিশন আবদুস সবুর পিন্টুকে বিজয়ী ঘোষণার পর গেজেট প্রকাশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় আজ তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ পড়ানো হয়।
শপথ গ্রহণের পর আবদুস সবুর পিন্টু প্রথম আলোকে বলেন, ‘২০২১ সালের নির্বাচনে আমি প্রকৃত বিজয়ী ছিলাম। অনৈতিকভাবে আমাকে এক ভোটে পরাজিত দেখানো হয়েছিল। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আদালতের রায় কার্যকর হওয়ায় এখন এলাকার উন্নয়ন ও জনগণের প্রত্যাশা পূরণে কাজ করব।’
আক্কেলপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারজানা জান্নাত বলেন, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী তিলকপুর ইউপির ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য হিসেবে আবদুস সবুরকে শপথ পড়ানো হয়েছে। শপথের মধ্য দিয়ে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।