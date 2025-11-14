ভোলায় সার কারখানার সম্ভাব্য স্থান পরিদর্শন তিন উপদেষ্টার

ভোলার গ্যাস কাজে লাগিয়ে জেলাটিতে ইউরিয়া সার কারখানা করার পরিকল্পনা করছে সরকার। এর সম্ভাব্যতা যাছাইয়ে দুটি স্থান পরিদর্শন করেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তিন উপদেষ্টা।
এই তিন উপদেষ্টা হলেন শিল্প, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মো. ফাওজুল কবির খান এবং বাণিজ্য-বস্ত্র ও পাট উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।
আজ শুক্রবার দুপুরে ভোলা সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ফেরিঘাটসংলগ্ন এলাকায় প্রস্তাবিত ইউরিয়া সার কারখানার দুটি সম্ভাব্য স্থান পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন আদিলুর রহমান। তিনি বলেন, ভোলায় প্রচুর গ্যাস রয়েছে। দেশের অন্য কোথাও এভাবে গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না। ভোলার এই গ্যাস দেশের কাজে লাগানো হবে। ভোলার গ্যাস ব্যবহার করে ভোলাতেই ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যার সম্ভাব্যতা যাচাই চলছে।
শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান জানান, ভোলায় সার কারখানা স্থাপনের জন্য ইতিমধ্যে দুটি জায়গা পরিদর্শন করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, এই প্রকল্প বাস্তবায়নে জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে না। সরকারি জমিতেই কারখানা স্থাপনের চেষ্টা চলছে।
সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শিল্প উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘ভোলায় তো গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু দেশের বহু এলাকায় গ্যাসের ঘাটতি। তাই ভোলার গ্যাস দেশের কাজে লাগানো সম্ভব।’
আদিলুর রহমান খান আরও জানান, সার সংরক্ষণের জন্য দেশে ৩৪টি বাফার গোডাউনের পরিকল্পনা রয়েছে, যার একটি ভোলায় নির্মাণাধীন। ইতিমধ্যে প্রকল্প এলাকা ড্রেজিং ও মাটি ভরাটের কাজ শুরু হয়েছে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর এই কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকৌশলীদের কাছ থেকে কাজের অগ্রগতি, সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ এবং সময়সীমা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেওয়া হয়েছে। ২০২৭ সালের মধ্যে বাফার গোডাউনের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
তিন উপদেষ্টার সঙ্গে ভোলার বিদায়ী জেলা প্রশাসক মো. আজাদ জাহানও উপস্থিত ছিলেন।