‌সিলেটে সীমান্ত এলাকায় ‘ভারতীয় খা‌সিয়াদের’ গু‌লিতে যুবক নিহত

সিলেটের কানাইঘাটে গুলিতে এক যুবক নিহত হয়েছেন। সীমান্তে ভারতীয় খাসিয়াদের গুলিতে তিনি মারা গেছেন বলে পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। রোববার দুপুরে কানাইঘাটের দনা সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শাকিল আহমদের (২৩) বাড়ি দনা পাত্তিছড়া গ্রামে। গু‌লি‌বিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর সন্ধ্যার দিকে কর্তব্যরত চি‌কিৎসক তাঁকে মৃত‌ ঘোষণা করেন।

স্থানীয় ও পু‌লিশ সূত্রে জানা গেছে, কানাইঘাটের দনা সীমান্ত ৩৬ নম্বর পিলার এলাকায় গরু চরাচ্ছিলেন শা‌কিল আহমদ। একপর্যায়ে তিনি ভারতীয় সীমানার ভেতরে চলে যান। ওই সময় ভারতীয় খা‌সিয়াদের গু‌লিতে তিনি আহত হন। পরে তাঁর সঙ্গে থাকা দুজন শাকিলকে উদ্ধার করে বাংলাদেশ সীমান্তে‌র ভেতরে নিয়ে আসেন।

খবর পেয়ে স্বজনেরা শাকিলকে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ‌নিয়ে গেলে সন্ধ‌্যা পৌনে ছয়টার দিকে চি‌কিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। কানাইঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল আউয়াল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

