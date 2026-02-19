ময়মনসিংহে পানি মেশানোয় দুই বিক্রেতার মাথায় ঢালা হলো ‘সামান্য দুধ’

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ পৌরবাজারে পানি মিশিয়ে দুধ বিক্রির অভিযোগে অভিযান চালিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। এ সময় ১২০ থেকে ১৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করা ১৫–১৬ কেজি দুধে পানি মেশানোর সত্যতা পাওয়া গেলে তা মাটিতে ঢেলে দেওয়া হয়।
একই সঙ্গে ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত রাখতে দুই বিক্রেতার মাথায় সামান্য দুধ ঢেলে দেওয়া হয়। ঘটনাটির ভিডিও ধারণ করে অনেকে ফেসবুকে ছড়িয়ে দেন।
গতকাল বুধবার বিকেল পাঁচটার দিকে ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভার কাঁচামাটিয়া সেতু এলাকায় দুধ মহালে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। উপজেলা নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক বেদেনা আক্তারের নেতৃত্বে একটি দল অভিযান চালায়। এ সময় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি এ কে এম হারুন অর রশিদ উপস্থিত ছিলেন।
বিডি লিমন রহমান নামের একটি ফেসবুক আইডি থেকে গতকাল সন্ধ্যায় ১ মিনিট ৩৬ সেকেন্ডের একটি ভিডিও পোস্ট করে লেখা হয়, ‘ঈশ্বরগঞ্জ থানার ব্রিজ সংলগ্ন দুধ ব্যাবসায়ীদের ওপর বাজার কমিটির নেতৃত্বে আধুনিক মেশিন দ্বারা দুধ পরীক্ষা করা হয়। এতে বেশ কিছু মানুষ দুধে পানি মিশিয়ে বাজারে বিক্রি করে এবং আজ হাতেনাতে ধরা পড়ে...।’
মো. জহির আলম লেখেন, ‘আমরা দুর্ভাগা জাতি, ১০০ টাকা কেজি দুধ কিনেও ভালো পাওয়া যায় না। ধন্যবাদ পরিদর্শনকারী টিমকে।’
উপজেলা নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক বেদেনা আক্তার বলেন, ‘রোজা শুরুর আগে থেকেই ১২০ থেকে ১৩০ টাকা কেজি দরে দুধ কিনেও ক্রেতারা দুধে পানি পাচ্ছে। মানুষের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল বিকেলে অভিযানে যাই। ১৫–১৬ কেজি দুধে পানি পাওয়া যায়। বাকি বিক্রেতাদের দুধ ভালো ছিল। পানিমিশ্রিত দুধ ফেলে দেওয়া হয়। আর জীবনে যেন এমন কাজ না করে সে জন্য দুজনের মাথায় সামান্য দুধ ঢেলে দেওয়া হয়।’