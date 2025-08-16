লাশ উদ্ধার
জেলা

সাজগোজ করা অবস্থায় ঝুলছিল গৃহবধূর লাশ

প্রতিনিধিজয়পুরহাট

জয়পুরহাট শহরের একটি ভাড়া বাসা থেকে ফারজানা আক্তার (২৮) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার রাত ১১টার দিকে সবুজনগর মহল্লা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

ফারজানা আক্তার পাঁচবিবি পৌর শহরের পোস্ট অফিসপাড়া মহল্লার জীবন হোসেনের স্ত্রী এবং জয়পুরহাট শহরের সাহেবপাড়া মহল্লার জাহিদুল ইসলামের মেয়ে।

পুলিশ ও স্থানীয় কয়েকজন জানান, ফারজানার প্রথম স্বামী মারা গেছেন। তাঁদের একটি মেয়ে আছে। ফারজানা সম্প্রতি জীবন হোসেন নামের একজনকে বিয়ে করেন। তিনি জীবনের দ্বিতীয় স্ত্রী। তাঁদের উভয়ের দ্বিতীয় বিয়ের বিষয়টি ফারজানার পরিবার মেনে নেয়নি। পরে ফারজানা ও জীবন প্রায় ছয় মাস আগে সবুজনগর মহল্লার ওই বাসা ভাড়া নেন। সেখানে জীবন নিয়মিত থাকতেন না, আসা-যাওয়া করতেন। কিছুদিন ধরে তাঁদের মধ্যে দাম্পত্য কলহ চলছিল। গতকাল রাতে ওই বাসা থেকে ওড়না পেঁচানো ও ঝুলন্ত অবস্থায় ফারজানার লাশটি দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। এ সময় ফারজানা শাড়ি পরা ও পরিপাটি অবস্থায় ছিলেন। পরে পুলিশ গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জয়পুরহাট জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

বাসাটির মালিক আবু হাসেম বলেন, ‘ফারজানা ও তাঁর স্বামী জীবন প্রায় ছয় মাস আগে আমার বাসা ভাড়া নিয়েছেন। তাঁরা দ্বিতীয় তলার একটি ইউনিটে থাকেন। আর আমরা পরিবার নিয়ে তৃতীয় তলায় বসবাস করি। গত বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে জীবন দ্বিতীয় তলায় নিজেদের বাসার দরজায় গিয়ে ফাজানাকে ডাকাডাকি করেন। কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। এরপর আমার ছেলেকে ঘটনাটি জানালে সে গিয়ে ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়াশব্দ পায়নি। পরে গতকাল সন্ধ্যার দিকে আবারও জীবন গিয়ে দরজায় ডাকাডাকি করেন। এবারও ভেতর থেকে কোনো সাড়া না মেলায় পাশের একটি গাছে উঠে জানালা দিয়ে ফারজানাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়।’

নিহত ফারজানার ছোট ভাই মেজবা নাবিল বলেন, ‘আমার দুলাভাই মারা গেছেন। আট মাস আগে আমার বোন দ্বিতীয় বিয়ে করে ওই ভাড়া বাসায় থাকতেন।’

জয়পুরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তামবিরুল ইসলাম বলেন, ওই গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জয়পুরহাট জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর তাঁর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

