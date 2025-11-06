রাঙামাটিতে এনসিপির তিন পার্বত্য জেলার সমন্বয় সভায় বক্তব্য দেন হাসনাত আবদুল্লাহ। আজ দুপুরে সদরের অধ্যাপক কুমার সমিত রায় জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণে
রাঙামাটিতে এনসিপির তিন পার্বত্য জেলার সমন্বয় সভায় বক্তব্য দেন হাসনাত আবদুল্লাহ। আজ দুপুরে সদরের অধ্যাপক কুমার সমিত রায় জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণে
জেলা

অনেকে বুলেটের মাধ্যমে ভোট আদায় করে ক্ষমতায় যাওয়ার চিন্তা করছে: হাসনাত আবদুল্লাহ

সংবাদদাতারাঙামাটি

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয় লাভ করবে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ। তিনি বলেছেন, অনেকে ইতিমধ্যে বুলেটের মাধ্যমে ভোট আদায় করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার চিন্তা করছে। এনসিপি বুলেট নয়, ব্যালটের মাধ্যমে জয়লাভ করে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হবে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা একটায় রাঙামাটিতে দলটির তিন পার্বত্য জেলার সমন্বয় সভায় হাসনাত এ কথা বলেন। রাঙামাটির সদরের অধ্যাপক কুমার সমিত রায় জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণে এ সভার আয়োজন করা হয়। এ সভায় এনসিপি, যুবশক্তি, ছাত্রশক্তি, শ্রমিকশক্তির নেতা-কর্মীরা অংশ নেন।

সভায় দলটির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) জুবাইরুল আরিফ বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের কল্যাণে এনসিপি কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ এনসিপির ওপর আস্থা রাখছে। তিন পার্বত্য জেলায় এনসিপির কর্মসূচিগুলোতে শত শত মানুষ অংশ নিচ্ছে।

আগামী ১০ বছরের মধ্যে এনসিপি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেবে বলে সভায় মন্তব্য করেন দলটির পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক ইমন সৈয়দ। তিনি বলেন, ‘তিন পার্বত্য জেলায় অন্তত তিনটি আসনে এনসিপির প্রার্থীরা জয় লাভ করবে বলে আমরা মনে করি। কেননা এখানে মানুষের সমর্থন রয়েছে।’

সভায় আরও বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ এস এম সুজা উদ্দিন, দলটির কেন্দ্রীয় সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) মঞ্জিলা ঝুমা, বান্দরবান জেলার প্রধান সমন্বয়কারী শহীদুর রহমান, ছাত্রশক্তির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক মহিরুল ইসলাম প্রমুখ।

