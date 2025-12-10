মোটরসাইকেলে এসে যুবদলের দুই কর্মীকে গুলি

দুর্বৃত্তদের ছোড়া গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন কক্সবাজার যুবদলের দুই কর্মী। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে শহরের বাইপাস সড়কের উত্তরণ আবাসিক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। গুলিবিদ্ধ দুই যুবদলকর্মী হলেন সাইফুল ইসলাম (৩৫) ও মোহাম্মদ ফারুক (৩৪)। তাঁরা দুজনই শহরের বাইপাস সড়কের চারপাড়া এলাকার বাসিন্দা। গুলিবিদ্ধ দুজন বর্তমানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।
গুলিবিদ্ধ সাইফুলের পরিবারের দাবি, দুই বছর আগে সাইফুলের ভাই ও চাচাতো ভাইকে দুর্বৃত্তরা হত্যা করেছিল। এবারও তারাই সাইফুলকে হত্যার চেষ্টা করেছে।
কক্সবাজার পৌর যুবদলের সভাপতি আজিজুল হক প্রথম আলোকে বলেন, ‘সাইফুল ও ফারুক সক্রিয়ভাবে যুবদলের রাজনীতিতে জড়িত। দুজন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এ সময় মোটরসাইকেলে আসা হেলমেট পরা দুর্বৃত্তরা তাঁদের গুলি করে। গুলিবিদ্ধ দুজনকে উদ্ধার করে প্রথমে কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয় লোকজন। পরে সেখান থেকে তাঁদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
দুজনের পরিবারের বরাত দিয়ে আজিজুল হক দাবি করেন,‘২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ব্যাডমিন্টন খেলায় বাগ্বিতণ্ডার জেরে সাইফুলের আপন ভাই সাইদুল ও চাচাতো ভাই কায়সারকে হত্যা করা হয়েছিল। হত্যায় জড়িত ব্যক্তিরা সাইফুলের প্রতিপক্ষ হিসেবে পরিচিত। তারাই সাইফুল ও ফারুককে রাতের অন্ধকারে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করতে পারে।’
এদিকে গুলির এ ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর আজ বুধবার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন জেলা পুলিশ সুপার এ এন এম সাজেদুর রহমান। এ সময় তিনি ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তারে পুলিশ সদস্যদের নির্দেশনা দেন।
জানতে চাইলে কক্সবাজার সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ছমি উদ্দিন বলেন, ‘গুলির কারণ উদ্ঘাটন এবং দুর্বৃত্তদের শনাক্ত করতে মাঠে নেমেছে পুলিশ। মামলার প্রস্তুতি চলছে।’