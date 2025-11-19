ময়মনসিংহ রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনে আগুন, ধাওয়া দেওয়ায় পালাল দুর্বৃত্তরা

ময়মনসিংহ রেলস্টেশনের ওয়াশপিটে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেনের বগিতে পেট্রল ঢেলে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ বুধবার ভোর সোয়া চারটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
এদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই তা নিয়ন্ত্রণে আনেন রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। এ ঘটনার পর দুর্বৃত্তদের ধাওয়া দিলে তারা স্টেশন এলাকা থেকে পালিয়ে যায়। এতে একটি বগির কয়েকটি আসন পুড়ে গেছে।
এ বিষয়ে রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী ময়মনসিংহ কার্যালয়ের পরিদর্শক সিরাজুল ইসলাম বলেন, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের বাইরের অংশে জারিয়া লোকাল ট্রেনের কোচগুলো ধোয়ামোছা করার জন্য ওয়াশপিটে দাঁড় করানো ছিল। সেখানে অনেক অন্ধকার থাকে। এ সুযোগে নাশকতার উদ্দেশ্যে ভোরে একদল দুর্বৃত্ত পেট্রল দিয়ে ট্রেনে আগুন দেয়।
সিরাজুল ইসলাম জানান, আগুন দেখে আরএনবির তিন সদস্য দ্রুত আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। তাঁরা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা এক দুর্বৃত্তকে ধাওয়া দেন। তবে অন্ধকার থাকায় তাকে ধরা সম্ভব হয়নি। পরে আরএনবি সদস্যরা নিজেদের জ্যাকেট খুলে তা পানিতে ভিজিয়ে আগুনের ওপর ঢেকে দেন এবং দ্রুত পানি ছিটিয়ে আগুন নেভান। এতে বড় ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। ময়মনসিংহ রেলওয়ে স্টেশনের নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে।
ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আকতার হোসেন বলেন, পেট্রল ঢেলে ট্রেনের বগিতে আগুন দেওয়া হয়েছিল। পোড়া বোতল উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ ও আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।