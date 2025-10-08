ইলিশ রক্ষার অভিযানে জেলেদের হামলা, ফিরে গেল আভিযানিক দল

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় মেঘনা নদীতে মা ইলিশ রক্ষার অভিযানে দায়িত্বরত দলের ওপর জেলেদের হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়। একপর্যায়ে অভিযান সংক্ষিপ্ত করে ফিরে আসেন অভিযানকারীরা।
গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে উপজেলার মেঘনা নদীর মোহনপুর ও বোরোচর এলাকায় পৃথক সময়ে এসব ঘটনা ঘটে। উপজেলা মৎস্য কার্যালয়, প্রশাসন ও মোহনপুর নৌফাঁড়ির পুলিশ সম্মিলিতভাবে এ অভিযান চালায়।
প্রশাসন, নৌ পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য, গতকাল সন্ধ্যায় মেঘনা নদীর মোহনপুর ও বোরোচর এলাকায় ইলিশ রক্ষার অভিযান চালানো হয়। উপজেলা প্রশাসন, মৎস্য কার্যালয় ও মোহনপুর নৌফাঁড়ির পুলিশ স্পিডবোটে করে ওই অভিযান নামে। এর নেতৃত্বে ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) রহমত উল্যাহ, মৎস্য কর্মকর্তা বিজয় কুমার দাস ও মোহনপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক (ইনচার্জ) মোহাম্মদ আলী।
দুটি স্পিডবোট নিয়ে আভিযানিক দল মেঘনার ওই দুই এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল ও ১০ কেজি মা ইলিশ জব্দ করে। এ সময় ১৫–১৬টি ট্রলারে করে শতাধিক জেলে আভিযানিক দলটির ওপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করেন। পাশাপাশি দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানোর চেষ্টা করেন। জেলেদের মারমুখী আচরণের মুখে আভিযানিক দল পিছু হটে কিছুটা নিরাপদ স্থানে চলে যায়। এর আগে দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়।
হামলা ও মারধরের চেষ্টার ঘটনার পরও ইলিশ রক্ষার অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিজয় কুমার দাস। তিনি বলেন, কৌশলে কোনোরকম অভিযান শেষ করে তাঁরা চলে আসেন। এ ঘটনার পর কিছুটা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তাঁরা। জেলেদের আচরণে তিনি ক্ষুব্ধ ও শঙ্কিত। থানায় বিষয়টি জানানো হয়েছে।
মতলব উত্তর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রবিউল হক বলেন, তিনি ঘটনাটি জেনেছেন। তবে থানায় লিখিত অভিযোগ বা মামলা হয়নি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল।