সিলেটের গোয়াইনঘাটের জাফলংয়ে একটি ভাঙারির দোকানের সামনে থেকে একটি মর্টার শেল পাওয়া গেছে। আজ রোববার বেলা একটার দিকে গোয়াইনঘাটের পূর্ব জাফলং ইউনিয়নের জাফলং বাজারে বাচ্চু মিয়ার দোকানের সামনে মর্টার শেলটি দেখতে পান স্থানীয় লোকজন। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মর্টার শেলটি নিরাপদ রাখার জন্য কর্ডন করে রাখে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সিলেটের গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান বলেন, ধারণা করা হচ্ছে মর্টার শেলটি মুক্তিযুদ্ধের সময়কার। মর্টার শেলটি উদ্ধারের পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।