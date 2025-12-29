শেষ সময়ে লালমনিরহাট-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী রোকন উদ্দিন

লালমনিরহাট-২ (আদিতমারী ও কালীগঞ্জ) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি রোকন উদ্দিন
লালমনিরহাট-২ (আদিতমারী ও কালীগঞ্জ) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি রোকন উদ্দিন (বাবুল)। মনোনয়ন দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকে দীর্ঘ সময় আসনটি ফাঁকা রেখেছিল বিএনপি। পরে ২৪ ডিসেম্বর বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঢাকার গুলশানে দলীয় কার্যালয়ে তাঁর হাতে মনোনয়নপত্র তুলে দিয়েছেন।

রোকন উদ্দিন গতকাল রোববার বিকেলে প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি দলীয় মনোনয়ন পেয়ে ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একই আসনে নির্বাচন করে শত প্রতিকূলতার মধ্যে ৭৮ হাজার ১৯৩ ভোট পেয়েছি। দুবার কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিলাম। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নির্বাচন কীভাবে হয়েছে, সেটা সবার জানা আছে।’

লালমনিরহাট-২ আসনে বিএনপির মনোনয়ন চেয়েছিলেন কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও চন্দ্রপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. জাহাঙ্গীর আলমসহ আরও কয়েকজন প্রার্থী। মনোনয়ন পাওয়া রোকন উদ্দিন ও চেয়ারম্যান মো. জাহাঙ্গীর আলম সম্পর্কে চাচাতো ভাই।

এর আগে রোকন উদ্দিন ও জাহাঙ্গীর আলম দুজনই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচার-প্রচারণা শুরু করলে দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে বিভক্তি চরমে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে গত ৩০ অক্টোবর লালমনিরহাট জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক জয়নুল আবেদিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে উভয়কে দলীয় মনোনয়ন নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সভা–সমাবেশ না করতে বলা হয়।

কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক  মো. জাহাঙ্গীর আলমকে গতকাল বিকেলে ফোন করা হলে তিনি ব্যস্ততার কথা জানিয়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন।

এ আসনে জামায়াতে ইসলামীর লালমনিরহাট জেলা সেক্রেটারি মো. ফিরোজ হায়দার, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মো. এলাহান উদ্দিন ও নবগঠিত জনতার দলের প্রধান অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. শামীম কামালসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ও স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ ৯ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। আজ সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন।

