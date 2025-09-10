বসতঘরের আড়ালে কাটা হচ্ছে টিলা। সিলেট সদরের খাদিমপাড়া ইউনিয়নের ছড়ারপাড় এলাকায়। সোমবার বিকেলে
বসতঘরের আড়ালে কাটা হচ্ছে টিলা। সিলেট সদরের খাদিমপাড়া ইউনিয়নের ছড়ারপাড় এলাকায়। সোমবার বিকেলে
সিলেটে সরকারি আদেশ জারি, টিলা কাটলেই নেওয়া হবে আইনগত ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদকসিলেট

সিলেটে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন উপেক্ষা করে টিলা কাটলেই আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে জেলা প্রশাসন। সম্প্রতি জেলায় টিলা কাটার প্রবণতা দেখা দেওয়ায় জেলা প্রশাসনের সীমান্ত শাখা থেকে এই আদেশ জারি করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় টিলা কাটা ঠেকাতে সরকারি এই আদেশ জারি করা হয়। বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেন জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম। তিনি বলেন, টিলা কাটার চেষ্টা চালালেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জেলা প্রশাসনের জারি করা আদেশে বলা হয়, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫–এর ৬ (খ) ধারা অনুযায়ী অবৈধভাবে পাহাড় ও টিলা কাটা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা আছে। এ আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গত শনিবার প্রথম আলোয় ‘সিলেটে পাথরের পর টিলাও সাবাড়’ শীর্ষক সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরপরই স্থানীয় প্রশাসন টিলা কর্তনকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়। এরই অংশ হিসেবে গত সোমবার ও রোববার সিলেট সদর উপজেলা ও মহানগরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় টিলা কর্তনকারী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার পাশাপাশি টিলা কাটায় একজনকে এক সপ্তাহের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এ ছাড়া দুজনের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা করা হয়েছে।

