লক্ষ্মীপুরে বিএনপি ও জামায়াতের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে আহত কয়েকজনকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়। গত বৃহস্পতিবার রাতে তোলা
জেলা

লক্ষ্মীপুরে বিএনপি–জামায়াত সংঘর্ষের ঘটনায় পাল্টাপাল্টি মামলা

প্রতিনিধিলক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলায় বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতা–কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় পাল্টাপাল্টি মামলা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাতে জেলার চন্দ্রগঞ্জ থানায় মামলা দুটি হয়।

পুলিশ জানায়, জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে মামলাটি করেন উপজেলার চরশাহী ইউনিয়ন জামায়াতের যুব বিভাগের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি হেজবুল্লাহ। মামলায় তিনি বিএনপির ১০ কর্মীর নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতপরিচয় ১৬০ জনকে আসামি করেছেন। অপর দিকে বিএনপির পক্ষ থেকে মামলাটি করেন একই ইউনিয়নের বিএনপির কর্মী কামাল হোসেন। তিনি জামায়াতে ইসলামীর ১৭ নেতা–কর্মীর নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ২০০ জনকে আসামি করেছেন।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার চরশাহী ইউনিয়নে বিএনপি ও জামায়াতের নেতা–কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হন। পরে তাঁদের জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সংঘর্ষের ঘটনায় দুই পক্ষই একে অপরকে দায়ী করছে। বিএনপির নেতা–কর্মীদের দাবি, জামায়াতের কর্মীরা ভোটারদের জাতীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহ করছিলেন। এ ঘটনায় বাধা দিলে তাঁদের ওপর হামলা হয়। তবে জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি আশরাফুল রহমান হাফিজ উল্যাহ জাতীয় পরিচয়পত্র চাওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাঁর দাবি, জামায়াতের প্রচারণায় অতর্কিতভাবে হামলা চালানো হয়েছে।

জানতে চাইলে চন্দ্রগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোরশেদ আলম প্রথম আলোকে বলেন, সংঘর্ষের ঘটনায় দুই পক্ষই পাল্টাপাল্টি মামলা করেছে। আসামিদের ধরতে পুলিশের অভিযান চলছে।

