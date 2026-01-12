শ্রীপুরে প্রতিবেশীর বাড়ির রান্নাঘর থেকে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

গাজীপুরে প্রতিবেশীর বাড়ির রান্নাঘর থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকালে শ্রীপুর উপজেলার কেওয়া পূর্ব খণ্ড গ্রাম থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
ওই ব্যক্তির নাম মো. সুমন (২৫)। তিনি বরিশালের হিজলা উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা।
পরিবার জানায়, সুমন শ্রীপুরের কেওয়া পূর্ব খণ্ড গ্রামে মা–বাবা ও ছোট ভাই মো. শুভকে নিয়ে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। তিনি শ্রীপুরের একটি সিরামিক কারখানায় ফর্কলিফট অপারেটর ছিলেন। তবে কয়েক মাস ধরে তিনি বেকার ছিলেন।
সুমনের ছোট ভাই মো. শুভ বলেন, কয়েক দিন ধরে তাঁর ভাইয়ের নিজের কোনো মুঠোফোন ছিল না। তিনি মাঝেমধ্যে বাবা-মায়ের মুঠোফোন ব্যবহার করতেন। গতকাল রোববার সন্ধ্যা আনুমানিক ছয়টার দিকে মো. আকরাম নামের এক ব্যক্তি তাঁর মায়ের ফোনে কল করে সুমনের সঙ্গে কথা বলেন। পরে সুমন মায়ের কাছ থেকে ৬০০ টাকা নিয়ে বাসা থেকে বের হন। যাওয়ার সময় তিনি জানান, একটি ফোন কিনতে যাচ্ছেন। এরপর তিনি আর বাসায় ফেরেননি। রোববার রাত একটার দিকে তাঁর বাবার ফোনে একটি অপরিচিত নম্বর থেকে একাধিকবার কল আসে। পরে ওই নম্বরে কল করা হলে কেউ ধরেননি। আজ সকালে তাঁদের বাড়ি থেকে পাঁচ–ছয়টি বাড়ি পর মো. মামুন নামের এক প্রতিবেশীর বাড়ির রান্নাঘরে সুমনের ঝুলন্ত লাশ পাওয়া গেছে বলে স্থানীয় মানুষেরা পরিবারে খবর দেন।
সন্ধ্যায় ফোন করে সুমনকে ডেকে নেওয়া ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করে পুলিশের কাছে দেওয়া হয়েছে। তিনি এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানান।
শ্রীপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবদুল হালিম বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।