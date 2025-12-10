ছাত্রশিবির নেতার বাবাকে গুলি করে হত্যা

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় ছাত্রশিবিরের স্থানীয় এক নেতার বাবাকে গুলি করে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার ভোরে উপজেলার বড়হাতিয়া ইউনিয়নের কুমিরাঘোনা চৌধুরী পুকুরপাড় এলাকা থেকে তাঁর গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার হয়।
নিহত ব্যক্তির নাম নুরুল ইসলাম (৫৫)। তিনি পেশায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক। তাঁর বাড়ি উপজেলার বড়হাতিয়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের রমজান আলী সিকদার পাড়ায়। তাঁর ছেলে শফিকুল ইসলাম ইসলামী ছাত্রশিবিরের বড়হাতিয়া ইউনিয়ন শাখার দায়িত্বে রয়েছেন।
বড়হাতিয়া ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আজিজুল হক প্রথম আলোকে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, নিহত নুরুল ইসলাম রাতে গাড়ি চালাতেন। আজ ভোরে গুলি করে তাঁকে দুর্বৃত্তদের কেউ হত্যা করেছে।
আজিজুল হক বলেন, ভোর পাঁচটার দিকে ফজরের নামাজ পড়তে মসজিদে যাওয়ার সময় স্থানীয় বাসিন্দারা কুমিরাঘোনা এলাকায় নুরুল ইসলামকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। পরে তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত ব্যক্তির ছেলে ও ইউনিয়ন শিবিরের সভাপতি শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম আমার বাবা সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। আমার বাবার পরনে বড় সোয়েটার ছিল, তাই আমরা প্রথমে গুলি দেখতে পাইনি। হাসপাতালে নেওয়ার পর পিঠে গুলি দেখতে পেয়েছি।’
লোহাগাড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাঈন উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন পেয়ে পুলিশ হাসপাতাল থেকে নুরুল ইসলামের লাশ উদ্ধার করে। তাঁর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় অন্তত ২৬টি ছররা গুলি লেগেছে। তাঁর অটোরিকশায়ও গুলির চিহ্ন আছে।
এসআই মাঈন উদ্দিন আরও বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ এ ঘটনার তদন্ত করছে। তদন্ত শেষে ঘটনার বিস্তারিত জানা যাবে।