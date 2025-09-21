জেলা

চুনারুঘাট সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের সময় ৬ আটক, পালিয়েছেন দালালেরা

প্রতিনিধিহবিগঞ্জ
হ‌বিগ‌ঞ্জের চুনারুঘাট সীমান্ত দি‌য়ে ভারতে অনুপ্রবেশের সময় বাংলাদেশি ৬ নাগরিককে আটক করে বিজিবি
ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার সীমান্ত থেকে ছয় বাংলাদেশিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। রোববার ভোররাতে তাঁদেরকে সীমান্ত পিলা‌রের কাছ থেকে আটক করে ৫৫ বিজিবির একটি টহল দল।

আটক ব্যক্তিরা হলেন শান্ত সরকার (২০), নিরেশ সরকার (৩৫), জগদীশ সরকার (২৭), মিন্টু সরকার (২৫), রনি চৌধুরী (২৮) ও সুধাংশ সরকার (২২)। তাঁদের সবার বাড়ি নেত্রকোনা জেলার খালিয়াজুড়ি উপজেলার বোয়াইল গ্রামে।

বিজিবি জানিয়েছে, আটক ব‌্যক্তিরা রোববার ভোররা‌তে এক‌টি দালাল চ‌ক্রের মাধ‌্যমে হ‌বিগঞ্জর চুনারুঘাট উপ‌জেলার সীমান্ত পিলার ১৯৬১/৭-এস এর কাছ থে‌কে ভার‌তে পা‌ড়ি দেওয়ার চেষ্টা ক‌রে। এ সময় ওই এলাকায় টহলরত বি‌জি‌বির সদস‌্যরা ছয়জন‌কে আটক ক‌রেন।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা স্বীকার করেছেন, আস‌ছে দুর্গাপূজা উপল‌ক্ষে তাঁরা ভারতে যাওয়ার জন্য স্থানীয় কয়েকজন দালালের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। সীমান্ত পাড় করিয়ে দিতে জনপ্রতি ১০ হাজার টাকা করে দালাল চক্রকে দিয়েছিলেন বলে জানান আটক ব্যক্তিরা। তবে সীমান্ত অতিক্রমের আগেই বিজিবির টহল দল তাঁদের আটক করে। এ সময় দালালেরা পা‌লি‌য়ে যান।

আটক ব্যক্তিদের দুপুরে চুনারুঘাট থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টার অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন হ‌বিগঞ্জ বি‌জি‌বি ৫৫ ব‌্যাটা‌লিয়‌নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তানজিলুর রহমান।

প্রথম আলোকে তানজিলুর রহমান বলেন, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, শ্রীমঙ্গলের জাম্বুরাছড়া এলাকার মানব পাচারকারী চক্রের সদস্য তৌফিক, মিলন ও হাকিম প্রতিজনকে ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে ভারতে পৌঁছে দেওয়ার প্রলোভন দেখান। সেই প্রলোভনে পড়ে তাঁরা অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা করেছিলেন।

