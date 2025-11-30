চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে ঝটিকা মিছিল করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের কয়েকজন নেতা-কর্মী। আজ সকালে উপজেলার নন্দীরহাটে
চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে ঝটিকা মিছিল করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের কয়েকজন নেতা-কর্মী। আজ সকালে উপজেলার নন্দীরহাটে
জেলা

হাটহাজারীতে আওয়ামী লীগের ‘তিন মিনিটের’ ঝটিকা মিছিল

প্রতিনিধিরাউজান, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে ঝটিকা মিছিল করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের কয়েকজন নেতা-কর্মী। আজ রোববার ভোরে উপজেলার নন্দীরহাট এলাকায় মিছিল করেন তাঁরা।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, আজ ভোরে ১২ থেকে ১৫ জন নেতা-কর্মী নন্দীরহাটের ধোপার দিঘির পাড় থেকে মিছিলটি শুরু করেন। মিছিলটিতে নেতৃত্ব দেন চিকনদণ্ডী ইউনিয়ন যুবলীগের নেতা হাসান মুরাদ। তাঁর সঙ্গে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের চট্টগ্রাম উত্তর জেলা শাখার যুগ্ম সম্পাদক ইকবাল হোসেনও ছিলেন। তিন মিনিটের মধ্যেই মিছিলটি শেষ করে সটকে পড়েন তাঁরা।

মিছিলের কয়েকটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, ‘হাটহাজারী উপজেলা আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠন, চট্টগ্রাম’ লেখা একটি ব্যানার ধরে মিছিলটি করা হয়। মিছিলে থাকা কয়েকজন হেলমেট পরিহিত ছিলেন। এ ছাড়া কয়েকজন কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে মিছিলে অংশ নিয়েছেন।

জানতে চাইলে হাটহাজারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনজুর কাদের ভূঁইয়া মিছিলের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ভিডিও দেখে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

আরও পড়ুন