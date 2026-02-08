মালয়েশিয়া থেকে কনটেইনার নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে আসার পথে থাইল্যান্ড উপকূলে পানামা পতাকাবাহী জাহাজটি ডুবে গেছে
থাই উপকূলে জাহাজডুবি, ১৬ বাংলাদেশি নাবিক উদ্ধার

বিশেষ প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

মালয়েশিয়া থেকে কনটেইনার নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে আসার পথে থাইল্যান্ড উপকূলে পানামার পতাকাবাহী একটি জাহাজ ডুবে গেছে। শনিবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে জাহাজে থাকা ১৬ জন নাবিককে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়। দুর্ঘটনাস্থলের কাছে থাকা একটি মাছ ধরার নৌযান ও থাই নেভির একটি দল নাবিকদের উদ্ধার করে। থাইল্যান্ডের অনলাইন সংবাদমাধ্যম দ্য ফুকেট নিউজ আজ রোববার এ তথ্য জানিয়েছে।

জাহাজটির স্থানীয় প্রতিনিধি ও থাইল্যান্ডের অনলাইন নিউজ পোর্টালের তথ্য অনুযায়ী, ডুবে যাওয়া জাহাজটির নাম ‘এমভি সিলয়েড আর্ক’। জাহাজটির দৈর্ঘ্য ১১৫ মিটার। এতে বাংলাদেশি আমদানিকারকদের ২৯৭ একক কনটেইনার পণ্য ছিল। এর মধ্যে ১৪টি কনটেইনারে বিপজ্জনক পণ্য রয়েছে। ৫ ফেব্রুয়ারি মালয়েশিয়ার কেলাং বন্দর থেকে জাহাজটি যাত্রা শুরু করে। রওনা দেওয়ার দুই দিনের মধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটে।

কনটেইনারসহ ডুবে যাচ্ছে জাহাজটি

জাহাজটির বাংলাদেশের স্থানীয় এজেন্ট আলভি লাইন্স বাংলাদেশের ব্যবস্থাপক মো. মুকুল হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ফুকেট উপকূল থেকে চার নটিক্যাল মাইল দূরে গভীর সমুদ্রে জাহাজটি কাত হয়ে ডুবে যায়। এ সময় ক্যাপ্টেন জাহাজটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন। নাবিকদের উদ্ধার করে ফুকেটের একটি হোটেলে নেওয়া হয়েছে। তাঁরা সবাই সুস্থ আছেন।

