নোয়াখালী বিভাগের দাবিতে বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ

নোয়াখালীকে স্বতন্ত্র প্রশাসনিক বিভাগ ঘোষণার দাবিতে আজও জেলার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। নোয়াখালীর সেনবাগ ও বেগমগঞ্জ উপজেলায় বিক্ষোভ মিছিল, মানববন্ধন ও সমাবেশ করেন বিক্ষোভকারীরা। জেলা শহর মাইজদী ও সুবর্ণচর উপজেলায় সড়ক অবরোধ করা হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গেছে, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জেলার সেনবাগ উপজেলায় নোয়াখালী বিভাগ বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে থানার মোড়ে এক মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুল্লাহ আল মামুন, নোয়াখালী বিভাগ বাস্তবায়ন সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি সাইফুর রহমান, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মনিরুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের, সাংবাদিক এম এ আউয়াল, পৌর বিএনপির আহ্বায়ক মফিজুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য দেন।
দুপুর পৌনে ১২টায় জেলা শহর মাইজদীতে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নোয়াখালীকে স্বতন্ত্র প্রশাসনিক বিভাগ ঘোষণার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেন। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। সেখান থেকে প্রধান সড়ক ঘুরে মাইজদীর মোহাম্মদীয় মোড়ে সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। এ সময় নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মেহেদী হাসানসহ বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা বক্তব্য দেন। কর্মসূচির কারণে শহরে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হওয়ায় বিভিন্ন যানবাহনের যাত্রীরা চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়েন। সোয়া ১২টার দিকে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা।
কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, একটি কুচক্রী মহল দেশের প্রাচীনতম জেলা নোয়াখালীকে কুমিল্লার সঙ্গে যুক্ত করে কুমিল্লা বিভাগ করার ষড়যন্ত্র করছে। নোয়াখালীর মানুষ এই ষড়যন্ত্র কখনো মেনে নেবে না। নতুন বিভাগ করতে হলে নোয়াখালীকেই বিভাগ হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি দেওয়া হবে।
সুবর্ণচর উপজেলার খাসেরহাট রাস্তার মাথা এলাকায় সকাল ১০টার দিকে একই দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল, মানববন্ধন ও সমাবেশ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এ সময় তাঁরা চর জব্বার-চেয়ারম্যানঘাট সড়ক প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন। স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা বিভাগ ঘোষণার দাবি জানিয়ে সমাবেশে বক্তব্য দেন।
এ ছাড়া একই দাবিতে আজ সকালে বেগমগঞ্জ উপজেলার জমিদারহাট বাজারেও মানববন্ধন, বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করা হয়েছে। কর্মসূচিতে নোয়াখালী বিভাগ চেয়ে ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে অংশ নেন বিক্ষোভকারীরা।