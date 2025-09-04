অপহরণ
জেলা

বান্দরবানে ইটভাটা থেকে দুই শ্রমিককে অপহরণের অভিযোগ

প্রতিনিধিবান্দরবান

বান্দরবানের একটি ইটভাটার দুই শ্রমিক গতকাল বুধবার রাত থেকে নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁদের মুঠোফোনও বন্ধ। দুই শ্রমিককে অপহরণ করা হয়েছে বলে ধারণা করছেন ইটভাটার মালিক। গতকাল রাতে জেলার সদর উপজেলার সুয়ালক লামারপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ দুই শ্রমিক হলেন তপন দাশ ও জয়দেব দাশ। তাঁরা বন্ধ হয়ে যাওয়া ওই ইটভাটা পাহারা দিতেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে প্রথম আলোকে অপহরণের বিষয়টি নিশ্চিত করেন ইটভাটার মালিক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আবদুল কুদ্দুস।

সুয়ালক ইউনিয়নের জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সুয়ালক লামারপাড়া ও ম্রো আবাসিক বিদ্যালয়ের পূর্ব পাশে কুদ্দুস চেয়ারম্যানের ইটভাটা। ইটভাটাটি দুই বছর ধরে বন্ধ রয়েছে, তবে এটি পাহারা দেওয়ার জন্য তিনজন শ্রমিক থাকতেন। গতকাল রাতে তিন শ্রমিকের একজন বাজারে ছিলেন, তবে রাত ৯টার দিকে বাজার থেকে ফিরে ওই শ্রমিক দেখেন ইটভাটায় কেউ নেই। এরপর সারা রাত বিভিন্ন জায়গায় খুঁজেও তাঁদের পাওয়া যায়নি।

ইটভাটার মালিক আবদুল কুদ্দুস প্রথম আলোকে দাবি করেন, সুয়ালক ইউনিয়নে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়কারী একটি চক্র রয়েছে। এর আগেও উন্নয়নকর্মী, ব্যবসায়ীসহ শ্রমিকদের অপহরণের পর মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনা ঘটেছে। ওই চক্রই সম্ভবত দুই শ্রমিককে অপহরণ করে থাকতে পারে বলে তাঁর ধারণা। তবে মুক্তিপণের জন্য এখনো কেউ যোগাযোগ করেনি। ঘটনার পর থেকে দুই শ্রমিকের মুঠোফোন নম্বরও বন্ধ।

জানতে চাইলে বান্দরবান সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাসুদ পারভেজ প্রথম আলোকে বলেন, তিনি অপহরণের বিষয়টি শুনেছেন। তবে এখনো পর্যন্ত কেউ অভিযোগ করেননি।

