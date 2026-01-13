মাতারবাড়ী তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের স্ক্র্যাপ ইয়ার্ডের আগুন দুই ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে

কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ী কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের স্ক্র্যাপ ইয়ার্ডে (মালামাল রাখার স্থান) লাগা আগুন দুই ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে এসেছে। গতকাল সোমবার রাত ১১টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস। এর আগে রাত নয়টার দিকে আগুনের সূত্রপাত হয়।
ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, আগুনে স্ক্র্যাপ ইয়ার্ডে রাখা কাঠ, টিনসহ বিপুল পরিমাণ মালামাল পুড়ে গেলেও কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতার মাতারবাড়ী তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রেরও কোনো ক্ষতি হয়নি।
স্ক্র্যাপ ইয়ার্ডটির অবস্থান বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে অন্তত আধা কিলোমিটার দূরে। মহেশখালী ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) রাম প্রসাদ সেন বলেন, আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট কাজ করেছে। রাত ১১টার দিকে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।
ফায়ার সার্ভিসের মাতারবাড়ী ইউনিটের টিম লিডার সালাহ উদ্দিন বলেন, খোলা জায়গায় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ডটি গড়ে তোলা হয়েছিল। কারও ফেলে দেওয়া সিগারেট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। তবে বিরোধের জেরে কেউ আগুন লাগিয়েও দিতে পারেন। কারণ, ইয়ার্ডটিতে প্রায়ই চুরির ঘটনা ঘটে, চোরাই মালামাল কেনাবেচার একাধিক সিন্ডিকেটও রয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে মহেশখালী ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ও চকরিয়া ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট কাজ করেছে বলে জানান তিনি।