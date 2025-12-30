দুই দিন পর ঢাকা-বরিশাল পথে লঞ্চ চলাচল শুরু

তীব্র কুয়াশার কারণে দুই দিন বন্ধ থাকার পর ঢাকাগামী পাঁচটি বিলাসবহুল লঞ্চ বরিশাল নদীবন্দর ত্যাগ করেছে আজ মঙ্গলবার রাতে। রাত ৯টায় বরিশাল নদীবন্দর থেকে লঞ্চগুলো ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যায়। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) বরিশাল নদীবন্দরের নৌ নিরাপত্তা ও ট্রাফিক বিভাগের পরিদর্শক জুলফিকার আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গত এক সপ্তাহ তীব্র কুয়াশার কারণে বরিশালের নদীপথ কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। গত রবি ও গতকাল সোমবার কুয়াশার তীব্রতা বাড়লে ঢাকা-বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চলের নদীপথে চলাচলকারী সব ধরনের নৌযান বন্ধ করে দেওয়া হয়। দুই দিন বন্ধ থাকার পর আজ আবার তা চলাচল শুরু হয়। তবে কুয়াশার কারণে আট ঘণ্টার যাত্রা ১২ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় হতে পারে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।
বরিশাল নদীবন্দর সূত্রে জানা যায়, আজ রাত ৯টার পর পারাবত–১১, পারাবত–১২, সুরভী–৭ ও এম খান–৭ নামে ৪টি লঞ্চ বরিশাল থেকে সরাসরি ঢাকা এবং ঝালকাঠি থেকে বরিশাল হয়ে ঢাকার পথে সুন্দরবন–১২ নামে অপর একটি লঞ্চ নদীবন্দর ত্যাগ করে। বরিশাল থেকে লঞ্চে ওঠা যাত্রী আবদুল মোতালেব বলেন, ‘তীব্র শীত উপেক্ষা করে লঞ্চে উঠেছি। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরাপদে ঢাকায় পৌঁছাতে পারব কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।’
ঘন কুয়াশার কারণে রোববার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে বরিশাল নৌবন্দর থেকে সরাসরি ঢাকাগামী চারটি লঞ্চ এবং ভায়া রুটের একটি লঞ্চের যাত্রী নামিয়ে যাত্রা বাতিল করে বিআইডব্লিউটিএ। গতকালও বরিশাল নদীপথে লঞ্চ চলাচল সম্ভব হয়নি।
আজ পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূলে এলে লঞ্চ চলাচল শুরু হয়। রাত ৯টার দিকে বরিশাল নদীবন্দর থেকে ঢাকা-বরিশাল রুটের সরাসরি চারটি এবং ভায়া রুটের একটি লঞ্চ ছেড়ে যায়। এ বিষয়ে বিআইডব্লিউটিএ বরিশালের ট্রাফিক পরিদর্শক জুলফিকার আলী জানান, সদর দপ্তরের নির্দেশনায় আজ রাত থেকে ঢাকা-বরিশাল রুটে নৌযান চলাচল শুরু হয়েছে।
এদিকে ঘন কুয়াশার কারণে সড়কপথে চলাচলেও ব্যঘাত ঘটছে। ঢাকা-বরিশাল রুটে কুয়াশার কারণে গতিসীমা কম হওয়ায় গন্তব্যে পৌঁছাতে সময় লাগছে বেশি। কুয়াশায় দুর্ঘটনা এড়াতে বরিশাল বাস মালিক গ্রুপ বাসচালকদের সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশনা দিয়েছে।
বরিশাল জেলা বাস মালিক গ্রুপের সভাপতি মোশাররফ হোসেন বলেন, ‘আমরা বাস চলাচল বন্ধের কোনো নির্দেশনা দিইনি। তবে সাবধানতার সঙ্গে ধীরগতিতে গাড়ি চালানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।’
বরিশাল আবহাওয়া কার্যালয়ের তথ্যানুযায়ী, ঘন কুয়াশার কারণে চার দিন ধরে দুপুর পর্যন্ত সূর্যের দেখা মেলে না। এই সময় বরিশালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ওঠানামা করছে।