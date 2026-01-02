লোহাগাড়ায় রেললাইনের পাশে পড়ে ছিল ছিন্নভিন্ন লাশ

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় রেললাইনের পাশ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির ছিন্নভিন্ন লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নের ডলুকুল এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেললাইনের পাশ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
আমিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম প্রথম আলোকে বলেন, ‘সকাল সাড়ে আটটার দিকে রেললাইনের পাশে হাঁটতে গিয়ে স্থানীয় লোকজন ওই ব্যক্তির ছিন্নভিন্ন লাশ দেখতে পান। পরে আমাকে জানানো হয়। এরপর আমি সেখানে গ্রাম পুলিশ পাঠিয়েছি।’
স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, নিহত ব্যক্তির আনুমানিক বয়স ৫৫ বছর। তাঁর পরনে লুঙ্গি ও গায়ে চাদর রয়েছে। জানতে চাইলে লোহাগাড়া রেলওয়ের স্টেশনমাস্টার দিদার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ধারণা করা হচ্ছে ওই ব্যক্তি সকাল সাতটার দিকে কক্সবাজারগামী কক্সবাজার এক্সপ্রেসের নিচে কাটা পড়েছেন। বিষয়টি রেলওয়ে পুলিশকে জানানো হয়েছে। তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।