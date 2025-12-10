রায়পুরার চরাঞ্চলে সন্ত্রাস দমনে চিরুনি অভিযান চালানো হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার চরাঞ্চলে সন্ত্রাস দমনে চিরুনি অভিযান চালানো হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। আজ বুধবার সকালে নরসিংদী পুলিশ লাইনস পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, রায়পুরা উপজেলার চরাঞ্চলে সবচেয়ে বড় সমস্যা, সেখানে সন্ত্রাসীদের আড্ডা ও অসংখ্য হাতিয়ার রয়েছে। সেনাবাহিনী, পুলিশ ও র্যাবকে নিয়ে একটি সমন্বিত অভিযান পরিচালনা করা হবে। ইতিমধ্যে অনেক অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। অপরাধীরা এখন টেঁটা থেকে হাতিয়ারে চলে গেছে। তাই যত দ্রুত সম্ভব কম্বিং (চিরুনি) অপারেশন করে সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় আনা হবে।
এ সময় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে ছিলেন ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি রেজাউল করিম মল্লিক, নরসিংদীর পুলিশ সুপার মো. আবদুল্লাহ-আল-ফারুকসহ জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
এর আগে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা নরসিংদী পুলিশ লাইনসে বৃক্ষরোপণ করেন এবং পুলিশ হাসপাতাল, রেশন স্টোর, রান্নাঘর, খেলার মাঠ, পুকুর, প্রশিক্ষণব্যবস্থাসহ বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন।