চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল খুরশেদ মোল্লা সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের গীতি আলেখ্য পরিবেশনা। গতকাল সোমবার সকালে
নাচোলের প্রথম বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী, তিন প্রজন্মের মিলনমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদকচাঁপাইনবাবগঞ্জ

মাটির দেয়াল আর খড়ের ছাউনি দিয়ে শুরু করা বিদ্যালয়ে সময়ের ব্যবধানে হয়েছে সুরম্য ভবন। এটি চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলের প্রথম বালিকা উচ্চবিদ্যালয়। নাম খুরশেদ মোল্লা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়। সেই বিদ্যালয়ে গত রবি ও সোমবার দুই দিন আনন্দে মেতেছিলেন তিন প্রজন্মের হাজারো নবীন-প্রবীণ ছাত্রী। মেলে ধরেছিলেন স্মৃতির ঝাঁপি। উপলক্ষ, বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠান। এতে ঈদের আনন্দের সঙ্গে অনুষ্ঠানের আনন্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

গতকাল সোমবার সকাল আটটা থেকে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জড়ো হতে থাকেন নবীন ও প্রবীণ ছাত্রীরা। সাড়ে ৯টায় আনন্দ শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। সকাল ১০টায় জাতীয় সংগীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে মূল অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। এরপর থিম সংয়ের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করে বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্রীরা। উন্মোচন করা হয় স্মৃতিস্মারক। অনুষ্ঠানে আকাশি রঙের শাড়ি পরে নবীন-প্রবীণ ছাত্রীদের হাস্যোজ্জ্বল বসে থাকার দৃশ্য ছিল দেখার মতো।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ভূমিমন্ত্রী মিজানুর রহমান মিনুর উপস্থিতি দিয়েছিল ভিন্নমাত্রা। চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলের বিপ্লবী ইলা মিত্রের কথা স্মরণ করে তিনি বক্তব্য দেন। ভূমিমন্ত্রী ছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, ‘একদিন এই বিদ্যালয়ের কোনো ছাত্রী এমন কিছু আবিষ্কার করবে, যাতে দেশে-বিদেশে এই বিদ্যালয়ের মুখ উজ্জ্বল হবে। ছাত্রীর নাম পরিচিত হবে। আমরা সেই দিনের প্রত্যাশায় থাকলাম।’ মন্ত্রীর পূর্বপুরুষ এ নাচোলের বাসিন্দা ছিলেন, সে কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পরিষদের নবনিযুক্ত প্রশাসক ও সাবেক সংসদ সদস্য হারুনুর রশীদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আমিনুল ইসলাম, নাচোল মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ ওবায়দুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে নাচোলের রত্নগর্ভা মা রওশন আরা বেগমসহ নাচোলে নারীশিক্ষা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য ৪৫ জনের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

নারীশক্তি–বিষয়ক গীতিনাট্য পরিবেশন করেন বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্রীরা। স্মৃতিচারণায় বিদ্যালয়ে নিজেদের শৈশবের সোনালি দিনের স্মৃতির ঝাঁপি খুলে আবেগাপ্লুত হন প্রবীণ ছাত্রীরা।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল খুরশেদ মোল্লা সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে শোভাযাত্রা। গতকাল সোমবার সকালে

১৯৯১ সালের এসএসসি ব্যাচের ছাত্রী ছিলেন খাদিজাতুল খাতুন ও তাজ কেরা। অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকা থেকে এসেছেন খাদিজাতুল এবং তাজ কেরা এসেছেন দিনাজপুর থেকে। তাঁরা বলেন, বাবার বাড়িতে ঈদ উদ্‌যাপন ও সুবর্ণজয়ন্তীর আনন্দ মিলেমিশে একাকার। তবে অনুষ্ঠানের আনন্দই বেশি পেয়েছেন। অনেক পুরোনো বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। গত দুই দিনের আয়োজনকে কেন্দ্র করে তাঁরা শৈশবে ফিরে গিয়েছিলেন। বাকি জীবনে দিনটি উজ্জ্বল হয়ে থাকবে তাঁদের জীবনে।

মা রিতা রানী মণ্ডল এসেছিলেন দুই মেয়েকে নিয়ে। তিনিও এই বিদ্যালয়ে পড়েছেন। এখন এক মেয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। অন্য মেয়েও প্রাক্তন ছাত্রী। এখন রাজশাহী সিটি কলেজে স্নাতক পড়ছেন। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ুয়া শ্রেয়া মণ্ডল বলে, ‘আমার মা ও বড় বোনের বিদ্যালয়েই পড়ি। এটা আমার কাছে ভালো লাগার বিষয়।’

বিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের ছাত্রী রাবেয়া খাতুন এসেছিলেন ক্রাচে ভর দিয়ে। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘মাটির দেয়ালের ওপর খড়ের ছাউনির ক্লাসরুমে পানির ওপর বসে ক্লাস করার স্মৃতি এখনো মনে পড়ে। ১৯৮১ সালে আমরা ১০ জন এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলাম। পাস করেছিলাম চারজন। তার মধ্যে আমিও ছিলাম। অন্যরা পরের পরীক্ষা দিয়ে পাস করে। আজকে কাউকে না দেখে একটু মন খারাপ হলেও জুনিয়র প্রবীণ ও নাতনির বয়সী বর্তমান ছাত্রীদের সঙ্গে গল্প করে মন ভালো হয়ে গেছে। মনে থাকবে দিনটির কথা।’

খুরশেদ মোল্লা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, প্রায় দেড় হাজার নবীন ও প্রবীণ ছাত্রী অনুষ্ঠানে নিবন্ধন করেছিলেন। বিকেল থেকে ছিল মেহেদি উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গত রবি ও সোমবার রাত ১১টা পর্যন্ত চলে অনুষ্ঠান। দুই দিন নবীন-প্রবীণ ছাত্রীদের সঙ্গে তাঁরা শিক্ষকেরাও আনন্দে মেতেছিলেন।

