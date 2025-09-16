যাঁরা অন্যায় করেছি, সোজা মানুষের কাছে গিয়ে মাফ চাইতে হবে: এ জেড এম জাহিদ

‘জনগণের আস্থা পাওয়ার জন্য আপনাকে-আমাকে সবাইকে মিলেমিশে কাজ করতে হবে। এখন আর কোনো অবস্থাতেই অন্যের দোষ-ত্রুটি ধরার সুযোগ নেই। আর যাঁরা একটু দুষ্টুমি করেছি, অথবা অন্যায় করেছি, সোজা গিয়ে মানুষের কাছে মাফ চাইতে হবে। বলতে হবে, ভাই ভুল হয়ে গেছে, দয়া করে মাফ করে দেন। আপনাদের সঙ্গে আর কখনো আমাদের এ রকম ভুল হবে না।’
আজ মঙ্গলবার দুপুরে দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দরে বাংলাহিলি সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয়ে ব্যবসায়ী ও বিএনপি নেতা–কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
জাহিদ হোসেন বলেন, ২০২৬ সালের মধ্য ফেব্রুয়ারিতে যে নির্বাচনী সুযোগ আসছে, সেটি যাতে কেউ প্রলম্বিত বা ভোটকে পিছিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করতে না পারে এবং জনগণকে যাতে তাঁদের ভোট দেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে না পারে, সে জন্য দলের নেতা–কর্মীদের সজাগ থাকতে হবে। তিনি বলেন, ‘ইউনিয়ন, ওয়ার্ড, গ্রাম, পাড়ায় পাড়ায় ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গ্রুপ করে বোঝাতে হবে। মনে রাখবেন, আপনাকে বাহিরে থেকে কোনো মানুষ সাহায্য করবে না। আপনার বাড়ির পাশের মানুষটিকে বোঝানোর দায়িত্ব আপনার। আপনার ঘরের মানুষটিকে বোঝানোর দায়িত্ব আপনার। এ দায়িত্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনাদের নিতে হবে।’
মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন হাকিমপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফেরদৌস রহমান। সভায় অন্যদের মধ্যে উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি শাহিনুর ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রেজা আহমেদ ওরফে বিপুল ও পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হকসহ বিএনপির উপজেলা, পৌর ও ইউনিয়ন শাখার বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতা–কর্মী উপস্থিত ছিলেন।
নির্বাচনী প্রস্তুতি প্রসঙ্গে জাহিদ হোসেন বলেন, ‘ছাত্রদল, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল হয়তো এখন আলাদা আলাদা কাজ করছে। কিন্তু যখন নির্বাচন ঘনিয়ে আসবে তখন দেখবেন আমরা সবাই এক্যবদ্ধভাবে, দলবদ্ধভাবে কাজ করব। একদম পাড়াভিত্তিক, গ্রামভিত্তিক, ওয়ার্ডভিত্তিক আমরা কাজ করব। তখন আমরা সবাই ধানের শীষের কর্মী হিসেবে কাজ করব। তখন কিন্তু আমরা ছাত্রদল, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, বিএনপি, মহিলা দল, শ্রমিক দল বা কৃষক দল নই, তখন সবাই ধানের শীষের কর্মী হয়ে কাজ করব। কাজেই আপনাদের আমি অনুরোধ করব, যেহেতু নির্বাচনে মানুষের ভালোবাসা অর্জন করতে হবে, কাজেই আমাদের আচার-আচরণ, কথাবার্তা, চালচলন, ব্যবহার এবং আমাদের ভাবভঙ্গি এমন হতে হবে, যাতে মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা যায়।’