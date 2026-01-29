নির্বাচনের মাঝপথে শেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি স্থগিত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণার মধ্যেই শেরপুর জেলা বিএনপির ৪১ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি স্থগিত করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কমিটির সব কার্যক্রম স্থগিত থাকবে বলে জানিয়েছে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।
গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। এতে বলা হয়, আহ্বায়ক সিরাজুল ইসলাম এবং সদস্যসচিব এ বি এম মামুনুর রশিদ পলাশের নেতৃত্বাধীন শেরপুর জেলা বিএনপির বর্তমান আহ্বায়ক কমিটি স্থগিত করা হয়েছে। তবে নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আহ্বায়ক কমিটি স্থগিতের এ সিদ্ধান্তের সুনির্দিষ্ট কারণ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়নি।
কমিটি স্থগিতের বিষয়ে জানতে চাইলে জেলা বিএনপির সদস্যসচিব এ বি এম মামুনুর রশিদ পলাশ বলেন, তিনি এখনো এ বিষয়ে দাপ্তরিক কোনো চিঠি পাননি। ফলে বিস্তারিত মন্তব্য করতে পারছেন না।
দলীয় সূত্র জানায়, শেরপুর জেলা বিএনপির আংশিক আহ্বায়ক কমিটি ২০২৪ সালের ৩ নভেম্বর গঠিত হলেও দুই মাসের মাথায় তা স্থগিত করা হয়। দীর্ঘ বিরতির পর গত বছরের ৫ জুন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে ৪১ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। দায়িত্ব গ্রহণের সাত মাসের মাথায় এ কমিটিও স্থগিত হলো।