গোপালগঞ্জে রাতে থানা ও উপজেলা পরিষদে ককটেল হামলা, ৩ পুলিশ সদস্য আহত

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া থানা ও উপজেলা পরিষদে দুর্বৃত্তদের ককটেল হামলায় তিন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে কোটালীপাড়া থানায় একটি এবং রাত ৯টার দিকে উপজেলা পরিষদ লক্ষ্য করে আরও দুটি ককটেল নিক্ষেপ করা হয়।
গতকাল দুপুরে মানবতাবিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এরপর রাতে ওই হামলার ঘটনা ঘটে।
কোটালীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার হাফিজুর রহমান বলেন, গতকাল রাত ১০টার দিকে থানায় এবং এর আগে রাত ৯টার দিকে উপজেলা পরিষদ লক্ষ্য করে ককটেল ছুড়ে মারে দুবৃর্ত্তরা।
ককটেল হামলায় কোটালীপাড়া থানার কনস্টেবল আইরিন নাহার (৩১), আরিফ হোসেন (৩৩) ও নজরুল ইসলাম (৫২) আহত হন। তাঁদের কোটালীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
কোটালীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কুমার মৃদুল দাস বলেন, ‘আহত পুলিশ সদস্যরা আমাকে জানিয়েছেন, থানায় কর্তব্যরত অবস্থায় ককটেল বিস্ফোরণে তাঁরা আহত হন। তাঁদের শরীরে স্প্লিন্টারের আঘাত ছিল। তবে তাঁরা শঙ্কামুক্ত। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।’