শিক্ষার্থীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ, শিক্ষককে পিটিয়ে পুলিশে দিল জনতা

মুন্সিগঞ্জে একটি বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে বিদ্যালয়টির এক শিক্ষককের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় আজ রোববার দুপুরে ওই শিক্ষককে পিটিয়ে পুলিশে দিয়েছে স্থানীয় জনতা। ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে মুন্সিগঞ্জ সদর থানায় একটি ধর্ষণচেষ্টার মামলা করেছেন শিক্ষার্থীর বাবা।
মুন্সিগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল আলম বলেন, ভুক্তভোগী ছাত্রীর বাবা বাদী হয়ে রোববার বিকেলে থানায় ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মামলা করেছেন। অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে তোলা হলে সেখান থেকে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত শিক্ষক ওই ছাত্রীকে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে ডেকে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। পরে শিক্ষার্থী বাড়ি ফিরে বিষয়টি তার মাকে জানায়। ওই ছাত্রীর মা–বাবা ওই দিনই বিদ্যালয়ে এসে এ বিষয়ে অভিযোগ জানান। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য শিক্ষকদের উপস্থিতিতে রোববার সকালে বিষয়টি নিয়ে বসে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
বিষয়টি জানতে পেরে শিক্ষার্থীদের অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জড়ো হয়। সেখানে অবস্থান নিয়ে প্রথমে বিক্ষোভ করতে থাকে তারা। অভিযুক্ত শিক্ষকের শাস্তি ও প্রতিষ্ঠানপ্রধানের পদত্যাগের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়। একপর্যায়ে বিদ্যালয়ের ভেতরে প্রবেশ করে ওই শিক্ষককে বেদম পেটায় উত্তেজিত জনতা। দুপুরের পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং ওই শিক্ষককে থানায় নিয়ে যান।